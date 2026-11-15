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Dempsey a Makepeaceová: Československý stopa, odmítnutní dublérů a za vznikem seriálu stojí prosba tisíců diváků

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Kriminální seriál Dempsey a Makepeaceová z roku 1984 spojil horkokrevného amerického policistu a kultivovanou anglickou seržantku se šlechtickým titulem.
Dempsey a Makepeaceová

Dempsey a Makepeaceová

Zdroj: FOTO:© Independent Television (ITV), distr. TV Seznam
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.11.2026 13:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Seriálový svět

Seriálový svět je místem pro všechny, kteří rádi sledují televizní i streamovací tvorbu a chtějí vědět víc o svých oblíbených titulech. Přináší zajímavosti ze seriálového prostředí, informace o nových i zavedených pořadech, jejich postavách, hercích a dění před kamerou i v zákulisí.Vedle...

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