Dempsey a Makepeaceová: Československý stopa, odmítnutní dublérů a za vznikem seriálu stojí prosba tisíců diváků

Kriminální seriál Dempsey a Makepeaceová z roku 1984 spojil horkokrevného amerického policistu a kultivovanou anglickou seržantku se šlechtickým titulem. Ústřední herecká dvojice vdechla postavám dávku energie a navzdory běžným zvyklostem se snažila natáčet většinu nebezpečných scén zcela bez kaskadérů. Samotný cyklus přitom vznikl tak trochu z nouze, protože televizní stanici k jeho výrobě doslova dotlačily tisíce žádostí od samotných diváků.
Zrušení Profesionálové uvolnili místo novým detektivům
Poručík newyorské policie James Dempsey přilétá do Londýna v rámci profesní výměny, aby posílil britské zvláštní oddělení SI-10. Jeho novým nadřízeným se stává nekompromisní superintendant Gordon Spikings, který k Američanovi okamžitě přidělí parťačku v podobě seržantky Harriet Makepeaceové. Nesourodá dvojice s odlišným pracovním přístupem i povahovými rysy tak musí najít společnou řeč při řešení složitých kriminálních případů v britské metropoli.
Fiktivní policejní jednotka nápadně připomínala model, který už na televizních obrazovkách velmi dobře fungoval. Vedení britské televize LWT seriál totiž vytvořilo jako přímou reakci na neutuchající nátlak publika, jež těžce neslo ukončení natáčení legendárních Profesionálů v roce 1981. Do redakce tehdy chodily tisíce dopisů, ve kterých se fanoušci opakovaně dožadovali dalších podobných vyšetřovatelů.
Atletická průprava pomohla při náročném natáčení
Značnou část akčních sekvencí dokázali Michael Brandon a Glynis Barberová zvládnout vlastními silami, protože rezolutně odmítali využívat služeb profesionálních dublérů. Práci před kamerou jim usnadňovala vynikající fyzická kondice z dřívějších let, jelikož Brandon se původně věnoval závodnímu běhu, zatímco jeho kolegyně vynikala v atletice.
Odvážné nasazení britsko-amerického dua nakonec omezila až pojišťovna, která hercům další účinkování v extrémně nebezpečných záběrech jednoduše zakázala. Společná práce v napjatých podmínkách představitele ústřední dvojice sblížila natolik, že v roce 1989 uzavřeli skutečné manželství a později se jim narodil syn Alexander.
Zatímco tvůrci při zajišťování seriálových vozů spoléhali převážně na automobilku Ford a samotná Makepeaceová řídila model Escort 1.6i Cabriolet, její americký kolega si prosadil atraktivní výjimku. Ulicemi se proháněl v německém sportovním voze Mercedes SL.
Přestřelka se Škorpionem a rozestavěné doky
Různorodý přístup se projevil také u služebních zbraní. Dempsey spoléhal na mohutný americký revolver Colt Python v ráži .357 Magnum a lady Harriet Alexandra Charlotte Makepeaceová, jak znělo celé jméno postavy, nosila mnohem drobnější zbraň značky Smith & Wesson. V osmé epizodě první série diváci mohli postřehnout i výraznou československou stopu, když jeden z teroristů při divoké honičce na motocyklech pálí na Dempseyho ze samopalu vzor 61 Škorpion.
Výraznou roličku v seriálu sehrálo prostředí východního Londýna, kde štáb využil tehdejší zrušené a chátrající přístavní doky. Zarovnané plochy zeminy a čerstvé betonové základy, které se objevily v několika epizodách, ve skutečnosti zachycovaly úplně první fázi výstavby dnešního moderního obchodního centra Canary Wharf. Cyklus, který svého času platil za nejdražší seriál britského hlavního vysílacího času, se nakonec podařilo prodat do třiceti zemí světa.
Detektivku Dempsey a Makepeaceová vysílá každý všední den Televize Seznam.
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Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (imdb, csfd).