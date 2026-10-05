Zloděj v Tanvaldu vybral mrazák. Domácí ho přistihl, zaklekl a předal policii

Zloděj v Tanvaldu vybral mrazák. Domácí ho přistihl, zaklekl a předal policiiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Zloděj v Tanvaldu vybral mrazák. Domácí ho přistihl, zaklekl a předal policiiZdroj: Jan Luxík
Článek byl publikován 05.10.2026 17:39
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