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Ženy po 50 dělají při výběru kalhot 1 chybu. Postava pak vypadá o 2 čísla větší

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Stojíte v kabince, kalhoty mají správnou velikost, zip jde bez potíží zapnout, a přesto se sama sobě v zrcadle nelíbíte. Bříško vystupuje víc než obvykle, nohy jako by se zkrátily a celá postava působí těžší. Na váze se samozřejmě nic nezměnilo, jenže dojem v zrcadle umí být nemilosrdný. Za vším často stojí nenápadný detail, kterému při nákupu věnuje pozornost jen málokdo.
Ženy po 50 dělají při výběru kalhot 1 chybu. Postava pak vypadá o 2 čísla větší

Ženy po 50 dělají při výběru kalhot 1 chybu. Postava pak vypadá o 2 čísla větší

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.10.2026 04:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Relaxeo.cz

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