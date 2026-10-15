Ženy po 50 dělají při výběru kalhot 1 chybu. Postava pak vypadá o 2 čísla větší

Stojíte v kabince, kalhoty mají správnou velikost, zip jde bez potíží zapnout, a přesto se sama sobě v zrcadle nelíbíte. Bříško vystupuje víc než obvykle, nohy jako by se zkrátily a celá postava působí těžší. Na váze se samozřejmě nic nezměnilo, jenže dojem v zrcadle umí být nemilosrdný. Za vším často stojí nenápadný detail, kterému při nákupu věnuje pozornost jen málokdo. Všechno začíná u pasu
Ta chyba se jmenuje špatně zvolená výška pasu. Kalhoty posazené nízko na bocích se s postavou po padesátce kamarádí jen výjimečně. Jejich horní okraj končí právě tam, kde se břicho nejvíc zaobluje, a to se pak přes něj přirozeně přelévá.
Nízký pas navíc mate oko. Nohy podle něj jako by začínaly níž, takže vypadají kratší a postava podsaditější.
Přečtěte si také: Tahle barva oblečení ubere ženám po šedesátce až 10 let. Stylistky ji doporučují na podzim i v zimě Foto: Magnific.com Vyšší pas bříško zpevní
Model se zvýšeným pasem funguje přesně opačně. Břicho přidrží a uhladí, linie nohou se opticky protáhne až k pasu a celá silueta pak působí vyšší a štíhlejší.
Nejčastěji se osvědčuje pas střední nebo mírně zvýšený, který sedí v přirozeném pase. Právě tuhle výšku označují stylistky specializované na oblékání žen po padesátce za nejlichotivější.
Foto: Magnific.com Pozor na extrémy
Čím výš, tím líp ale bohužel neplatí. Kalhoty vytažené hodně vysoko dokážou trup stlačit a postava pak vypadá hranatě. Ženám s kratší horní polovinou těla nebo větším poprsím obvykle víc sedne model se středním pasem.
Přečtěte si také: Tato délka vlasů ubere ženám po šedesátce až 10 let. Kadeřnice ji doporučují i těm, které nechtějí krátký sestřih
Když se nad horním okrajem kalhot tvoří záhyb, nemusí to být jen výškou pasu. Často jsou kalhoty prostě malé. Větší velikost nebo jiný střih pak pomůže víc než celodenní zatahování břicha.
Co k tomu obléct nahoru
Kalhoty tvoří jen polovinu outfitu. Stylistky radí pracovat s objemem: k širším nohavicím se hodí přiléhavější vršek, k volné halence naopak užší kalhoty. Postava tak zůstane vyvážená a nikde se zbytečně nerozšiřuje.
Vyzkoušet můžete třeba rovné tmavé kalhoty s vyšším pasem a k nim tenký přiléhavý svetřík. Stejně dobře poslouží široké nohavice s halenkou zastrčenou do pasu.
Přečtěte si také: Stylistka varuje: tyto 4 chyby v oblékání dělají ženy po padesátce nejčastěji. Hned vám přidají deset let Foto: Shutterstock.com Zdroje: Erika Dostálová, autorský text, https://www.novinky.cz/clanek/zena-jak-schovat-vetsi-brisko-rychle-stylingove-tipy-bez-diety-40015477, https://www.aarp.org/entertainment/beauty-style/worst-jeans-mistakes-women-50-plus/, https://blog.petitedressing.com/the-jean-mistake-that-makes-women-over-50-look-shorter/, https://blog.petitedressing.com/these-are-the-7-pant-styles-that-rarely-flatter-women-over-50/, https://www.c-and-a.com/eu/cz/shop/jak-na-velke-bricho, https://www.novinky.cz/clanek/lifestyle-moda-kosmetika-modni-tipy-pro-zeny-s-vetsim-briskem-vyzkousejte-triky-s-kosili-40533415, https://www.c-and-a.com/eu/cz/shop/jak-nosit-ruzne-typy-kalhot