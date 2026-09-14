Český unikát bez davů turistů: V lázních na Tachovsku vyvěrá nejsilnější uhličitý pramen v zemi

Každý si občas potřebuje pořádně odpočinout. Od práce, domácích povinností nebo třeba od lidí. Za odpočinkem přitom nemusíte jezdit daleko. V Česku najdete komorní lázně, které se ukrývají uprostřed dokonale klidné přírody. Tamní prameny jsou výjimečné díky své unikátní vodě.
Udělat si radost, jen tak na pár dní odjet a nechat se rozmazlovat. Málokdo to pro sebe udělá, ale kdo ano, ten se pak cítí jako znovuzrozený. Možná i proto lidé čím dál častěji jezdí za ničím nerušeným odpočinkem do lázní.
Česká místa jsou v posledních letech více vyhledávané, protože lidé začínají přicházet na to, že krásná místa máme i u nás – a nemusíme cestovat dlouhé hodiny, abychom se na ně dostali.
Čím jsou výjimečné Konstantinovy Lázně a co všechno nabízí?
Na Tachovsku se nachází malebná lázeňská obec, která se vyznačuje poklidnou atmosférou, uklidňující přírodou a také svými lázněmi. Místní prameny vynikají tím, že mají
nejvyšší obsah oxidu uhličitého v České republice. Lázně se zaměřují na léčbu a prevenci kardiovaskulárních onemocnění, za odpočinkem a wellness tam ale může jet úplně každý. Slavný pramen pojmenovaný po kardiologovi prof. MUDr. Bohumilu Prusíkovi se nachází v lázeňském parku. Foto: Ondrej.konicek/Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
V lázních najdete slavný Prusíkův pramen, pojmenovaný po kardiologovi prof. MUDr. Bohumilu Prusíkovi. Nachází se v lázeňském lesoparku, takže ho návštěvníci neminou při procházce pavilonem. V samotných lázních se nachází wellness centrum s bazény, vířivkami i saunovým světem.
Teplota vody v bazénu se pohybuje
od 28 do 30 °C, ve vířivce voda dosahuje dokonce 33 až 35 °C. Nechybí ani relaxační zóna a Kneippův chodník, který má na tělo blahodárné účinky díky působení teplé a studené vody, která podporuje prokrvení. Je ideální pro každého, koho trápí bolesti hlavy, syndrom studených nohou nebo prostě jen potřebuje uvolnit kotníky a klouby.
Návštěvníci se mohou ohřát také v jedné ze saun. Nabízí se finská sauna (při teplotě 80-90 °C), BIO aroma sauna (60-70 °C) nebo parní lázeň (40-46 °C).
Krásnou architektura vybízí k prozkoumání při procházkách
Kouzelné okolí lázní přímo vybízí ke klidné procházce. V lázeňském lesoparku je prostor pro klidné procházky (vhodné pro seniory i rodiče s kočárky) a těsné blízkosti se nachází také památkově chráněné Staré lázně a Alžbětin dvůr, pocházející z první třetiny 19. století, které připomínají počátky tamního lázeňství. Za zmínku stojí také pozdně secesní Vila Käthi z počátku 20. století. Na náměstí U Fontány pak na prohlédnutí čeká dřevěná socha zvaná Švihák lázeňský.
V lázních je nádherná příroda, která přímo vybízí ke klidným procházkám. Foto: Adam Hauner/Wikimedia Commos (CC BY-SA 4.0) Historie sahá až do roku 1566
Konstantinovy lázně mají velmi dlouhou historii. První písemná zmínka o místních pramenech pochází pravděpodobně
z roku 1566. Tehdy šlo jen o malou tůni se zvláštně zbarvené a podivně páchnoucí vody, u které lidé poznali léčivé účinky. Lokalitě se kvůli tomu přezdívalo „Smrdak“.
První lázně začaly vznikat až v roce 1803, kdy obec koupil kníže Karl Thomas Löwenstein-Wertheim-Rosenberg a nechal postavit dřevěnou lázeňskou budovu, která čítala pět van pro léčebné koupele. Až v první třetině 19. století vznikly stavby, které na místě stojí dodnes.
V roce 1837 koupil lázně šlechtic Konstantin z Löwensteinu, který se postaral o rozšíření lázeňského parku, nechal přestavět lázeňský dům a vyvrtat nové prameny. A také dal lázním nové jméno. Když se v roce 1901 otevřela železnice, do lázní se začala sjíždět smetánka z celého Rakouska-Uherska i dalších zemí.
Konstantinovy Lázně jsou tak ideálním místem, kde se bohatá historie snoubí s moderním wellness – ať už hledáte úlevu pro své zdraví, nebo si chcete jen na pár dní odpočinout v náruči klidné přírody.
Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, Konstantinovylazne.cz, Kudyznudy.cz