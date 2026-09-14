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Český unikát bez davů turistů: V lázních na Tachovsku vyvěrá nejsilnější uhličitý pramen v zemi

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Každý si občas potřebuje pořádně odpočinout. Od práce, domácích povinností nebo třeba od lidí. Za odpočinkem přitom nemusíte jezdit daleko. V Česku najdete komorní lázně, které se ukrývají uprostřed dokonale klidné přírody. Tamní prameny jsou výjimečné díky své unikátní vodě.
Konstantinovy Lázně: Místo v srdci lesů, kde pramení nejperlivější voda v zemi

Konstantinovy Lázně: Místo v srdci lesů, kde pramení nejperlivější voda v zemi

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kapitalio

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