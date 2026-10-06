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Vzorky 52jádrového Intel Nova Lake nebudou distribuovány dříve než v prosinci

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Zatímco vzorky procesorů Nova Lake s jednou procesorovou dlaždicí (až 28 jádry) kolují po světě přinejmenším od srpna, vzorky vybavené dvěma dlaždicemi poskytne Intel partnerům nejdříve v prosinci…
Core Ultra Series 4 Nova Lake

Core Ultra Series 4 Nova Lake

Zdroj: VideoCardz
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.10.2026 08:00

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