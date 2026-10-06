Vzorky 52jádrového Intel Nova Lake nebudou distribuovány dříve než v prosinci

Když přesně začal Intel s distribucí vzorků, není přesně známo - známo je pouze, kdy někdo poprvé „propálil“ že jsou vzorky v oběhu. První zprávy o vzorcích Nova Lake se objevily v srpnu a první zprávy výslovně k kvalifikačních vzorcích (Qualification Sample, tedy vzorky, které se parametrově měly velmi blížit finálnímu produktu) se objevily na konci léta, zhruba 20. září. Všechny ale mají jedno společné: Jde o modely s jednou procesorovou dlaždicí, tedy maximálně v 28jádrové konfiguraci.
52 jader ve druhém kvartálu 2027 (Computex?)
Vzorky 52jádrové konfigurace, přesněji řečeno Nova Lake se dvěma procesorovými dlaždicemi (také značený „DS“) se zatím neobjevil a podle leakera Jaykihn ještě několik měsíců neobjeví. Intel totiž plánuje zahájit distribuci kvalifikačních vzorků Nova Lake DS nejdříve v prosinci.
LGA rozhraní Nova Lake a Arrow Lake (PoTAToOOOO, Intel, koláž DIIT)
Jaykinh to vysvětluje opatrností výrobce a přirovnává k postupu AMD, která také vzorky modelů se dvěma procesorovými čiplety dodává později než jednočipletové. Jenže je tu rozdíl. AMD dvojčipletové modely vydává prakticky nastejno se všemi ostatními. U posledních tří generací bylo datum vydání totožné nebo se lišilo jen o pár týdnů. Intel přitom Nova Lake DS plánuje vydat o kvartál později. Zatímco až 28jádrové modely mají být uvedeny na CES (leden 2027) a na trh dorazit nedlouho poté, vydání 52jádrových je podle dosavadních zdrojů spojováno s Computexem (ten v příštím roce vyjde na 1. až 4. června). Tyto modely zjevně vyžadují citelně více práce.
Druhý pokus o ~dvojnásobek jader
Intel původně plánoval vydat procesory s vyšším počtem jader již v rámci generace Arrow Lake, která neměla končit na dlaždici 8+16 (24 jader), ale 8+32 (40 jader). Vyšší počet Atomů (E-Core) měl kompenzovat ztrátu HT (Hyper-Threadring). K tomu nedošlo, podle neoficiálních zdrojů narazil Intel na problémy s napájením tak vysokého počtu jader, přinejmenším v rámci možností platformy LGA-1851. S Nova Lake došlo k trochu odlišnému přístupu. Modely se standardním a vyšším počtem jader by neměly stát na odlišném křemíku, v obou případech půjde o konfiguraci dlaždice 8+16 (24 jader), ale ta se v procesoru objeví buďto v jednom nebo ve dvou kusech. Oběma variantám pak budou asistovat ještě čtyři úsporná (LPE) jádra v systémové dlaždici, což počet zvýší na výsledných 28 (namísto 24) nebo 52 (namísto 48) jader.
Jiný případ jsou varianty nazvané BFC (=bLLC, odpověď na X3D od AMD), které stojí na odlišném kusu křemíku, který je krom těchto 24 (8+16) jader vybaven ještě velkou L3 cache. První modely řady BFC se objeví již v první vlně produktů chystané k představení v souvislosti s lednovou akcí CES.