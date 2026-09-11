Ve vojenském prostoru na Šumavě proběhly dílčí sanace už v letech 2021 a 2023

Chystaná sanace kontaminovaného vojenského areálu Dobrá Voda v Národním parku Šumava za téměř 192 milionů korun není prvním zásahem na tomto místě. Vyplývá to z bakalářské práce studenta Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, který jako zaměstnanec sanační společnosti Dekonta řídil práce v lokalitě v letech 2021 až 2023. Práci potvrzuje i šest smluv uzavřených správou parku v celkové výši zhruba 3,86 milionu korun.
Vše odstartoval podzim 2020, kdy se v areálu propadl strop podzemního bunkru. Specialisté z hasičské chemické laboratoře v něm nalezli asi 20 silně zrezivělých kovových sudů převážně se sypkým navlhlým materiálem a skleněný demižon s koncentrovanou kyselinou, která byla později identifikována jako kyselina chromsírová. Laboratorní rozbory vzorků prokázaly zejména odmořovací a dekontaminační látky, jako jsou hydroxid vápenatý, chlorované vápno či benzensulfonamid. Přestože se při odběru vzorků objevilo i několik rozbitých ampulí označených jako yperit či fosgen, bojové chemické látky se v testech nepotvrdily. Část rozborů prováděla laboratoř Dekonty, část Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany.
Na jaře 2021 se z bunkru odvezlo 1,32 tuny chemických látek a obalů a téměř 3,5 tuny kontaminované zeminy. Protože nálezy ukázaly potenciální riziko na celém prostoru bývalého cvičiště, spustil se na jaře 2023 geofyzikální průzkum na ploše 1,84 hektaru. Odhalil podzemní jímky i odpady zahrnuté pod zemí, část podezřelých míst ale prověřena nebyla.
Jedna ze sond narazila na volně uložené chemické látky. Při jejich likvidaci v létě 2023 odvezla sanační firma z plochy přibližně 13 krát 11 metrů 48,5 tuny kontaminované zeminy a 2,4 tuny obalů a dalších předmětů. Nalezeny byly skleněné ampule, lahvičky i několik silně zkorodovaných tlakových sudů. Rozbory sice opět nepotvrdily přítomnost bojových chemických látek, ale vzhledem k nalezeným obalům ji ani zcela nevyloučily. Při závěrečných terénních pracích navíc dělníci narazili na protipěchotní minu.
Ministr životního prostředí Igor Červený v úterý oznámil, že aktuální průzkum odhalil přibližně 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými látkami včetně rtuti, arsenu, dioxinů, furanů a chlorovaných rozpouštědel. Sanace má podle plánu začít koncem září. Státní úřad pro jadernou bezpečnost přitom sdělil, že dosavadní průzkumné práce nepotvrdily přítomnost látek historicky používaných jako chemické zbraně, tedy yperitu, sarinu ani fosgenu, ani jejich rozkladných produktů, lokalitu ale označil za významnou ekologickou zátěž.
Zdroj: autorský text / ČTK