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V Mohelnici bouralo luxusní BMW. Řidič o dočasné značky urazil přední kolo

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Dennívýzva
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Na rušném tahu I/35 na okraji Mohelnice havaroval v úterý ráno vůz BMW, který naboural do dopravního značení. Řidič v místě stavebních prací narazil do přenosného dopravního značení, při nehodě vznikla škoda přesahující 100 tisíc korun.
V Mohelnici bouralo luxusní BMW. Řidič o dočasné značky urazil přední kolo

V Mohelnici bouralo luxusní BMW. Řidič o dočasné značky urazil přední kolo

Zdroj: Policie České republiky
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.10.2026 06:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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