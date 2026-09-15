Tisícům cestujících v Libereckém kraji brzy vyprší platnost karty Opuscard

Cestující využívající integrovanou dopravu Libereckého kraje (IDOL) by měli co nejdříve zkontrolovat platnost své čipové karty Opuscard. Právě v září jich totiž vyprší neobvykle vysoký počet a podobná situace se zopakuje na jaře příštího roku, podle toho, jak byly karty v minulosti vydávány. Životnost karty jsou tři roky.
V systému Opuscard je aktuálně evidováno přibližně 115 tisíc aktivních karet, přičemž denně cestující aktivně využívají 80 tisíc identifikátorů. Jak upozorňuje Otto Pospíšil, jednatel společnosti KORID LK, karta funguje mimo jiné jako elektronická peněženka s pevně stanoveným datem expirace.
Zásadní je přitom rozlišovat mezi platností samotné karty a platností časového kupónu, který je na ni nahraný. Jakmile karta expiruje, přestane fungovat jako identifikátor jízdného, a to i tehdy, když je k ní stále přiřazen aktivní kupón. Cestující tak mohou přijít o již zaplacené jízdné, pokud včas nezajistí převod na jiný identifikátor nebo nepořídí novou kartu.
Alternativou ke kartě Opuscard je mobilní aplikace Idolka, bezkontaktní platební karta, In Karta Českých drah nebo Lítačka. Zájem o aplikaci Idolka meziročně roste, v roce 2025 ji využívalo přes 49 tisíc uživatelů. Náměstek hejtmana pro dopravu Daniel David zdůrazňuje, že aplikace nabízí jízdenky za výhodnější ceny než nákup v hotovosti a zároveň umí vyhledat nejrychlejší spojení v rámci systému IDOL.
Převod kupónu z karty na elektronický identifikátor lze vyřídit bez návštěvy kontaktního místa. Jiná situace nastává u elektronické peněženky, kde je osobní návštěva nutná pro převod zůstatku nebo jeho výplatu. Nová osobní karta Opuscard vyjde na 150 korun.
Platnost karty i kupónu si cestující mohou snadno ověřit po přihlášení do e-shopu IDOL, kde lze také nastavit upozornění na blížící se expiraci v rozmezí od jednoho do 180 dní předem. Pro osobní pomoc slouží kontaktní místa IDOL a zákaznická infolinka 488 588 788.
Zdroj: Liberecký kraj