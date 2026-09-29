Každý fotbalový svaz může dostat přes 200 milionů korun od FIFA. Infantino má ale jednu zásadní podmínku

Pondělí 28. července 2026. Na servery členských asociací FIFA dorazí dopis, jehož obsah během hodin pronikne do médií. Gianni Infantino v něm načrtává plán, který nemá v dějinách světového fotbalu obdobu: každý z 211 svazů má v cyklu 2027–2030 dostat základních 20 milionů dolarů, v přepočtu zhruba 460 milionů korun, a volitelně až dalších 20 milionů dolarů navíc. Jenže peníze nepřijdou automaticky. Celý projekt FIFA Forward Enterprise musí nejprve získat většinovou podporu členských svazů a regulatorní souhlas Rady FIFA. Právě tato kolektivní podmínka, ne žádná skrytá technická klauzule, se stala rozbuškou nejostřejšího sporu uvnitř FIFA za poslední roky.
Co přesně FIFA nabídla
Návrh měl dvě patra. Prvním byla základní podpora 20 milionů dolarů na svaz pro čtyřletý cyklus 2027–2030, tedy 2,5násobek dosavadního stropu programu FIFA Forward 3.0, který umožňoval čerpat až 8 milionů dolarů. Druhým patrem byl dobrovolný Fast Forward Programme: jednorázová kapitálová injekce dalších 20 milionů dolarů pro svazy, které se přihlásí.
V součtu tedy až 40 milionů dolarů na jednu asociaci. Pro celou FIFA to znamenalo závazek přesahující 8 miliard dolarů jen na tuto jednu linku. Odkud na to? Klíčem měla být nová entita FIFA Forward Enterprise, která by soustředila komerční práva mistrovství světa a dalších turnajů (vysílání, sponzoring, prodej vstupenek, licencování) a přilákala minoritní investory s příslibem až 4,2 miliardy dolarů čerstvého kapitálu.
Důležité je odlišit tyto peníze od odměn pro účastníky šampionátu. Už v dubnu 2026 FIFA schválila rekordních 871 milionů dolarů pro 48 týmů na MS 2026, s minimální jistotou 12,5 milionu dolarů na tým. Návrh FFE mířil jinam, na všech 211 svazů bez ohledu na to, zda se jejich reprezentace na turnaj kvalifikovala.
Tři dny, které otřásly FIFA
Veřejná fáze celé kauzy trvala pouhých 72 hodin a její chronologie odhaluje, jak rychle se velkorysá nabídka proměnila v krizi řízení.
28. července FIFA oficiálně oznámila záměr rozšířit rozvojové financování na více než 10 miliard dolarů. Téhož dne začal kolovat Infantinův dopis, jehož pasáže citovala Sky Sports: svazy měly potvrdit zájem do 19. září 2026, jinak se systém měl vrátit k přibližně 10 milionům dolarů na svaz v dalším cyklu. Tón dopisu byl tvrdší než cokoli, co FIFA později prezentovala veřejně.
29.–30. července se ozvaly konfederace. Concacaf jménem svých 41 členských asociací kritizoval „nedostatek řádného procesu“, uměle krátkou lhůtu a absenci standardního projednání v orgánech FIFA. Asijská konfederace AFC se přidala a vyjádřila solidaritu s UEFA i Concacafem. Odpor tedy nebyl jen evropský, šlo o mezikontinentální koalici.
31. července ráno FIFA vydala upřesnění: základních 20 milionů dolarů měl dostat každý svaz „bez ohledu na jeho individuální podporu“, druhých 20 milionů bylo dobrovolných. Večer téhož dne Infantino návrh stáhl. Projekt FIFA Forward Enterprise nebude pokračovat.
Peníze, nebo test loajality?
Načasování celé operace vyvolává otázky, na které FIFA dosud neposkytla přesvědčivou odpověď. 1. května 2026 Infantino oznámil kandidaturu na další mandát. 18. července, dva dny po finále MS, mluvil o podpoře „více než 200″ svazů. O deset dní později přišel návrh, který by těm samým svazům dramaticky zvýšil financování.
Přímý důkaz výměny „peníze za hlasy“ v otevřených zdrojích neexistuje. Ale časová souslednost je výmluvná a kritici ji čtou jednoznačně: nabídka přišla narychlo, bez řádného projednání, s krátkou lhůtou a s implicitní hrozbou, že kdo nepodpoří, zůstane na polovičním přídělu. Concacaf to nazval absencí řádného procesu. AFC problematizovala samotný rozhodovací mechanismus. UEFA zvažovala bojkot.
Podle nás je právě tohle jádro příběhu. Nejde o to, zda FIFA má na 20 milionů dolarů pro každý svaz, při rozpočtovém výhledu 14 miliard dolarů na cyklus 2027–2030 a příjmech z MS 2026, které mohou překročit 15 miliard, na to má. Jde o to, zda organizace, která po korupčních skandálech minulé dekády slibovala transparentní řízení, umí rozdělovat miliardy bez dojmu, že si kupuje souhlas.
Česká stopa: tři hlasy, žádné usnesení
I Fotbalová asociace České republiky by jako řádný člen FIFA na peníze dosáhla. Reakce českého fotbalu ale byly roztříštěné. David Trunda, předseda FAČR, návrh podle ČT24 osobně hodnotil vstřícně. Petr Fousek veřejně sdílel obavy UEFA. A Jaroslav Tvrdík upozornil, že Trundův postoj není oficiálním stanoviskem asociace.
Formální usnesení FAČR k návrhu FFE veřejně publikováno nebylo. Což je samo o sobě vypovídající: ani česká asociace nestihla za tři dny, které celá kauza trvala, zaujmout jednotnou pozici. Přesně to byl problém, na který konfederace upozorňovaly: rozhodnutí za miliardy se nedá protlačit v tempu bleskové války.
Co zůstalo na stole
Stažení návrhu neznamená, že peníze zmizely. FIFA Forward 3.0 běží dál, rozpočtový výhled na cyklus 2027–2030 zůstává rekordní a Infantino opakovaně naznačuje, že se k myšlence vyššího financování vrátí, jen v jiném kabátě a s lepším procesem. Otázka už nezní, jestli 211 svazů dostane víc peněz. Zní, za jakých podmínek je přijmou.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle