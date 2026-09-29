Nemocných je po obědě v pražské škole skoro 400, salmonelózu potvrdili u 58 lidí

Hygienici údaje o počtu nemocných zpřesňují na základě doručených dotazníků.
Škola už podle Hazdry ředitelské volno prodlužovat nebude. „Od zítra (středy) mohou zdravé děti nastoupit do školy," řekl starosta Prahy 21 Michal Hazdra (ODS).
Doplnil, že hlavním tématem jednání byly podmínky návratu dětí do školy, konkrétně kdy mohou po nemoci zpět do kolektivu. „Je to rozdílné u školkových dětí a těch, co chodí na základní školu. Ty ze základní školy nesmí mít příznaky a ze školek by měly mít potvrzení od lékaře včetně stěrů," vysvětlil starosta.
Obědy do školy bude prozatím dovážet externí firma. Hygiena už v pátek stanovila podmínky, za jakých se může vrátit do provozu školní kuchyň. Zahrnují kompletní dezinfekci prostor, negativní testy na salmonelózu u personálu a revizi hygienických postupů.
Ve třech pražských nemocnicích bylo dnes dopoledne 25 pacientů z Újezdu nad Lesy se zažívacími potížemi či už potvrzenou salmonelózou. Na Bulovce jich bylo 17, ve Fakultní Thomayerově nemocnici (FTN) sedm a ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady jeden.
„Aktuálně máme sedm hospitalizovaných, ale zřejmě dnes či zítra (ve středu) budeme nějaké propouštět domů. Jsou ve stabilizovaném stavu. Je ale potřeba říci, že minimálně ve dvou případech byly děti týden na infuzích. Byla u nich vysoká nálož infekce," řekl mluvčí FTN Petr Sulek. Minulý týden podle něj nemocnice ošetřila desítky případů, tento týden nápor pacientů ustal.
Škola zveřejnila inzerát, v němž hledá novou vedoucí či vedoucího školní jídelny. Ředitel školy Libor Skala v pátek řekl, že plánuje personální změny. Uvedl, že s nimi počká na závěry hygieniků. Vysvětlil, že v červnu odešla bývalá vedoucí školní jídelny. Její nástupce, který byl podle Skaly minulé pondělí stále ve funkci, práci nezvládal. Skala ho proto chtěl přeřadit na jinou práci. „On je pořád vedoucí a momentálně si myslím, že vzhledem k vývoji událostí tu situaci budu řešit úplně jinak. Ale bylo by fér, kdybych to v první řadě probral s ním," řekl v pátek Skala.
Městská část nabízí rodinám zasaženým salmonelózou balíčky hygienických potřeb zdarma, na objednání je rozvážejí hasiči.
Školu v Újezdu nad Lesy navštěvuje přibližně 1100 dětí. Zhruba 240 mělo zažívací potíže už v úterý, do pátku jejich počet narostl na 360. Ze školní jídelny odebíraly pokrmy také dvě mateřské školy a pečovatelská služba. I mezi dětmi ve školce a seniory jsou nemocní. HSHMP minulý týden ve čtvrtek oznámila, že škola v pondělí vařila z vajec po minimálním datu trvanlivosti. Případ prověřuje policie pro podezření z trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti.