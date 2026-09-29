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Nemocných je po obědě v pražské škole skoro 400, salmonelózu potvrdili u 58 lidí

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Mezi strávníky Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy je 391 nemocných. U 58 je laboratorně potvrzená salmonelóza, na další výsledky se čeká. Sdělila to zástupkyně mluvčí pražské hygienické stanice Petrana Slámová. Škola začne po asi týdenním ředitelském volnu fungovat ve středu
Nemocných je po obědě v pražské škole skoro 400, salmonelózu potvrdili u 58 lidí

Nemocných je po obědě v pražské škole skoro 400, salmonelózu potvrdili u 58 lidí

Zdroj: Masarykova základní škola - Újezd nad Lesy
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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