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Nádrž na zahradě místo stovek baterií: Norové chtějí uložit letní solár na zimu, kapacita až 10 000 kWhPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Osloský start-up Photoncycle chce přebytky ze střešních panelů schovat pod trávník a v lednu je vydat zpátky jako teplo i elektřinu. Systém zůstává po celou dobu majetkem firmy a domácnost platí měsíční předplatné od 300 eur. První komerční instalace se plánují nejdřív na konec roku 2027.
Nádrž na zahradě místo stovek baterií: Norové chtějí uložit letní solár na zimu, kapacita až 10 000 kWh
Zdroj: Foto: Adrien GAUCHÉ - licence CC BY-SA 4.0
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