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Nástroj, který na YouTube doporučuje jeden návod za druhým: v testu uvolnil ve Windows 11 celkem 819 MB paměti

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Bulk Crap Uninstaller se v návodech na úklid Windows objevuje pořád dokola, od malých českých kanálů po zahraniční technologické kanály s miliony odběratelů. Test na notebooku s 16 GB RAM ukázal, kolik z toho je měřitelný zisk. Stačilo hromadně odinstalovat šest aplikací, které se tiše spouštěly při startu.
Nástroj, který na YouTube doporučuje jeden návod za druhým: v testu uvolnil ve Windows 11 celkem 819 MB paměti

Nástroj, který na YouTube doporučuje jeden návod za druhým: v testu uvolnil ve Windows 11 celkem 819 MB paměti

Zdroj: Foto: Mixedmorris - licence CC BY-SA 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Mobil

Novinky a praktické informace ze světa mobilních telefonů a chytrých zařízení. Nové modely, aplikace, funkce, bezpečnost, tipy pro používání i přehled technologií, které mění každodenní práci s mobilem.

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