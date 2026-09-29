Haaland může být největší obětí skandálu Manchestru City. Ve smlouvě do roku 2034 chybí zásadní klauzule

17. ledna 2025 Erling Haaland přisedl ke stolu, vzal pero a podepsal kontrakt, který ho váže k Manchesteru City až do léta 2034. Bylo to necelé dva roky poté, co Premier League veřejně obvinila klub ze 115 porušení finančních pravidel. Haaland tehdy řekl, že obvinění na jeho rozhodnutí neměla vliv. Podle reportu Sky Sports ale nová smlouva neobsahuje žádné výstupní klauzule, ani tu, která by ho chránila v případě sestupu nebo jiného tvrdého postihu. Norský útočník tak svázal nejproduktivnější roky kariéry s klubem, jehož budoucnost závisí na verdiktu, který ke konci září 2026 stále nebyl oficiálně zveřejněn.
Co přesně Manchesteru City hrozí
Obvinění z 6. února 2023 pokrývají období devíti sezón, od ročníku 2009/10 po 2017/18. Zahrnují údajně nepřesné finanční výkazy, zatajení plných detailů odměn hráčů i manažera, porušení pravidel UEFA o finanční fair play, porušení pravidel profitability a udržitelnosti a následnou nespolupráci při vyšetřování. Slyšení před nezávislou komisí začalo v září 2024 a trvalo deset týdnů. Přesto ještě v dopise fanouškům z 25. září 2026 předseda klubu Chaldún al-Mubárak napsal, že proces „stále pokračuje“ a zůstává důvěrný.
Škála možných sankcí sahá od finanční pokuty přes odpočet bodů až po vyloučení ze soutěže. Který trest skutečně přijde, nikdo mimo komisi neví. Ale i ten nejmírnější scénář (bodový odpočet) by pro Haalanda znamenal sportovní degradaci. A ten nejtvrdší by ho poslal mimo elitní evropský fotbal.
Smlouva, která chrání klub víc než hráče
Výstupní klauzule je v profesionálním fotbale pojistka: hráč odejde za předem stanovenou částku, aniž potřebuje souhlas klubu. Haalandova předchozí smlouva takovou klauzuli podle dostupných informací obsahovala. Nová ji podle Sky Sports nemá, žádnou, tedy ani tu pro případ sestupu.
Co to prakticky znamená:
- Haaland nemůže jednostranně odejít. Bez klauzule neexistuje mechanismus, kterým by si vynutil přestup za fixní cenu. Pravidla FIFA o smluvní stabilitě stojí na straně klubu; exemplární trest sám o sobě hráče automaticky neuvolňuje.
- Volný hráč bude až v lednu 2034. Jednat o předsmlouvě se zahraničním klubem může nejdříve šest měsíců před vypršením smlouvy. To je za osm let.
- Přestup závisí na vůli City. Klub může kdykoli akceptovat nabídku a hráče pustit. Ale nemusí. A právě v tom je jádro problému: Haaland ztrácí kontrolu nad načasováním i podmínkami případného odchodu.
U kontraktu této velikosti (podle odhadu CIES Football Observatory má Haaland tržní hodnotu kolem 5,5 miliardy korun) je krajně nepravděpodobné, že by absence klauzule byla přehlédnutím. Spíš jde o vědomou konstrukci, která maximalizuje klubovou kontrolu nad nejcennějším aktivem. Haalandova agentka Rafaela Pimentová se k detailům smlouvy veřejně nevyjádřila.
Superhvězda bez páky
Haalandův případ odhaluje paradox moderního fotbalu. Hráč s nejvyšší tržní hodnotou v kádru, muž, kterého v roce 2022 chtěl „každý velký klub na světě“ (slovy tehdejšího předsedy City), může být smluvně méně pohyblivý než průměrný záložník s výstupní klauzulí za 750 milionů korun.
Kdyby City dostalo bodový odpočet nebo sestoupilo, Haalandova hráčská kvalita by se nezměnila. Změnil by se kontext: žádná Liga mistrů, nižší sportovní úroveň soutěže, tlak na přestup. Jenže právě dlouhá smlouva bez klauzule by zároveň držela požadovanou přestupní cenu vysoko. City by nemělo důvod prodávat lacino, a Haaland by neměl nástroj, jak si vynutit odchod za podmínek, které si sám určí.
Real Madrid a Barcelona o něj stály už před čtyřmi lety. Při reálné dostupnosti by se zájemci z absolutní evropské elity nepochybně ozvali znovu. Otázka ale nezní, kdo by ho chtěl. Otázka zní, za kolik a kdy by ho City pustilo.
Proč verdikt mění všechno, a zatím nepřišel
Tři a půl roku od obvinění, dva roky od ukončení slyšení, a stále ticho. Mediální zprávy z konce září 2026 naznačují, že verdikt mohl být dosažen, ale oficiálně publikovaný nález neexistuje. Celý případ se tak ocitá v právním vakuu, které je pro Haalanda možná horší než jakýkoli konkrétní trest, protože nejistota paralyzuje rozhodování na obou stranách.
Pokud verdikt dopadne mírně, Haaland zůstane hvězdou nejbohatšího klubu Premier League a smlouva do roku 2034 bude vypadat jako geniální tah. Pokud dopadne tvrdě, bude mít v rukou kontrakt na osm let s klubem, který už nemusí hrát tam, kde chce hrát on. A bez klauzule, která by mu otevřela dveře ven.
Erling Haaland vsadil kariéru na to, že Manchester City vyjde z procesu bez fatálních následků. Pero už je na papíře. Zbývá počkat, co napíše komise.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner