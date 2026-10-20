Stát určil nové ceny benzinu a nafty na úterý 20. října. Řidiči si u čerpacích stanic polepší

Podle nejnovějšího rozhodnutí Ministerstva financí nesmí maximální cena běžného benzinu Natural 95 v úterý 20. října překročit 45,65 koruny za litr včetně DPH. Ještě v pondělí přitom platil cenový strop 46,11 koruny. Řidiči tak mohou při tankování oproti předchozímu limitu ušetřit 46 haléřů na každém litru.
Mírnější pokles nastal u motorové nafty. Její maximální přípustná cena se snížila ze 48,89 koruny na 48,67 koruny za litr. Rozdíl činí 22 haléřů. Při natankování 50 litrů benzinu představuje snížení cenového stropu úsporu 23 korun, u stejného množství nafty 11 korun. Skutečná úspora ovšem závisí na cenách konkrétní čerpací stanice.
Stát reguluje ceny kvůli situaci na trhu s ropou
Česká vláda obnovila regulaci pohonných hmot od začátku října v reakci na pokračující napětí na Blízkém východě a omezení dodávek ropy. Současné opatření má podle Ministerstva financí platit do 31. října 2026. Součástí je také omezení marže čerpacích stanic na 2,50 koruny za litr a dočasné snížení spotřební daně z motorové nafty. Ta byla snížena o 1,939 koruny na litr, což po započtení DPH odpovídá částce přibližně 2,35 koruny.
Maximální ceny se vypočítávají podle vývoje velkoobchodních cen pohonných hmot a zveřejňují se každý pracovní den pro den následující. Regulace se vztahuje na běžný benzin a naftu, nikoliv automaticky na všechny prémiové varianty paliv. Pokud však čerpací stanice běžné palivo bez speciálních aditiv nenabízí, mohou se pravidla vztahovat také na její nejlevnější odpovídající aditivovanou variantu.
Čerpací stanice mohou nabídnout nižší ceny
Důležité je, že státem určené částky představují maximální povolené ceny, nikoliv jednotný ceník pro všechny čerpací stanice. Provozovatelé tedy mohou benzin i naftu prodávat levněji. Ministerstvo financí je dokonce vyzývá, aby se stanoveným limitům přibližovali pouze ve výjimečných případech.
Dodržování cenových stropů kontroluje Specializovaný finanční úřad. Za jejich porušení mohou provozovatelům hrozit vysoké pokuty, které se podle závažnosti případu mohou pohybovat až v milionech korun. Nové limity platí po celý den 20. října a další změnu může ministerstvo vyhlásit pro následující den.
zdroje: Ministerstvo financí