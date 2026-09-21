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Soud v Liberci v kauze dopravního podniku uložil další čtyři peněžité tresty

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Dennívýzva
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Další čtyři dohody o vině a trestu schválil dnes soud v Liberci v korupční kauze spojené s libereckým dopravním podnikem (DPMLJ). Dvěma obviněným lidem a dvěma firmám uložil peněžité tresty od 100.000 do 450.000 Kč. Potrestal je za ovlivňování veřejných zakázek a podplácení.
Soud v Liberci v kauze dopravního podniku uložil další čtyři peněžité tresty

Soud v Liberci v kauze dopravního podniku uložil další čtyři peněžité tresty

Zdroj: Pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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