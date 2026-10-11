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Překvapení pro potrestanou Vondroušovou. Po příletu do Prahy na českou tenistku čekala další kontrola

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Markéta Vondroušová se vrátila z Bali a v sedm ráno u ní zaklepala dopingová komisařka. Tentokrát test bez problémů absolvovala.
Překvapení pro potrestanou Vondroušovou. Po příletu do Prahy na českou tenistku čekala další kontrola

Překvapení pro potrestanou Vondroušovou. Po příletu do Prahy na českou tenistku čekala další kontrola

Zdroj: WTA Tour
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.10.2026 07:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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