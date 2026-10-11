Překvapení pro potrestanou Vondroušovou. Po příletu do Prahy na českou tenistku čekala další kontrola

Bývalá wimbledonská šampionka, která od 22. června letošního roku odpykává čtyřletý zákaz činnosti za odmítnutí antidopingového testu, reagovala na svém Instagramu s ironií sobě vlastní: „Nic vás nezbaví jetlagu lépe než dopingová kontrola v 7 ráno.“ Pak dodala, že se „před komisařkou vyčůrala“, a pokračovala dál ve svém dni. Žádný konflikt, žádné odmítnutí. Jenže samotný fakt, že suspendovanou hráčku vůbec někdo testuje, vyvolal vlnu otázek. Proč kontrolovat někoho, kdo nesmí hrát? Odpověď je jednodušší a zajímavější, než by se zdálo.
Zákaz činnosti neznamená zmizení ze systému
Laická představa funguje přibližně takto: tenistka dostane trest, na čtyři roky zmizí z radarů a pak se vrátí. Realita antidopingového programu v tenise je ale jiná. Článek 10.14.4 Tennis Anti-Doping Programme 2026 výslovně stanoví, že hráč během zákazu činnosti zůstává testovatelný a na vyžádání musí poskytovat informace o svém pobytu, takzvané whereabouts.
Logika je přímočará. Kdyby suspendace znamenala čtyři roky bez jakékoli kontroly, vzniklo by „hluché období“, během kterého by sportovec mohl užívat zakázané látky a před návratem se vyčistit. Systém tomu záměrně brání. Vondroušová sice nesmí soutěžit, nesmí se účastnit akcí pod hlavičkou ITF, WTA ani české asociace, ale z pohledu ITIA je pořád profesionální tenistkou s povinnostmi.
Co přesně se stalo, a co nevíme
Dostupné informace o říjnové kontrole pocházejí z jediného veřejného zdroje: instagramové story Vondroušové, kterou reprodukoval Blesk Sport. Z ní vyplývá:
- Kontrola proběhla po návratu z Bali, ráno v 7:00.
- Šlo o odběr moči.
- Vondroušová test absolvovala bez incidentu.
Co naopak otevřené zdroje neprokazují, je přesné místo kontroly. Neexistuje důkaz, že komisařka čekala přímo na letišti nebo že k odběru došlo bezprostředně po výstupu z letadla. Antidopingové testy v tenise probíhají kdykoli, kdekoli a bez předchozího upozornění. Mohlo to být doma, v hotelu, na jakémkoli jiném místě. Podstatné je něco jiného: že Vondroušová tentokrát spolupracovala.
Prosincový incident, který všechno spustil
Celá kauza se odvíjí od večera 3. prosince 2025. Tehdy se u Vondroušové objevili kontroloři na mimosoutěžní test. Tenistka odmítla s odůvodněním, že se nachází mimo své šedesátiminutové testovací okno, a podepsala formulář o odmítnutí. Nezávislý tribunál později v plném odůvodnění rozhodnutí konstatoval, že její argumenty neobstály. Pravidla umožňují testování kdykoli, šedesátiminutové okno slouží jen k zajištění dostupnosti, nikoli jako hranice, za kterou kontrola nemůže proběhnout.
Tribunál se opřel o zprávy z WhatsAppu i instagramové příspěvky a výslovně odmítl argument „přesvědčivého důvodu k odmítnutí“. Verdikt: porušení článku 2.3 antidopingových pravidel, čtyřletý zákaz činnosti od 22. června 2026 do 21. června 2030. Výsledky dosažené mezi incidentem a začátkem trestu jí přitom anulovány nebyly.
Už 7. prosince 2025, pouhé čtyři dny po odmítnutí, přitom jiná kontrola proběhla standardně. Říjnový test po návratu z Bali tedy není první, který Vondroušová od kauzy řádně absolvovala. Je ale první, o kterém se veřejně zmínila v době, kdy už trest běží.
Odvolání a vyhlídky na návrat
Vondroušová 24. srpna 2026 podala odvolání k Mezinárodní sportovní arbitráži (CAS). Její právník Jan Exner už v červnu odhadoval, že řízení může trvat zhruba rok. Ke dni 10. října 2026 její jméno na veřejném seznamu slyšení CAS nefiguruje, což nemusí znamenat nic víc, než že termín zatím nebyl stanoven.
Šance na zkrácení trestu nikdo oficiálně nekvantifikoval. Z prvoinstančního rozhodnutí ale vyplývá, že tribunál měl silnou důkazní oporu a obhajoba Vondroušové narazila na tvrdý odpor. Podle nás je její pozice u CAS obtížná, i když ne beznadějná; arbitráž může přehodnotit proporcionalitu trestu, i když skutkový základ zůstane stejný.
Pokud by CAS trest zkrátil, praktický dopad by byl okamžitý. WTA Rulebook počítá s takzvaným TADP Special Ranking: hráčka po návratu může využít žebříčkové postavení zmrazené k datu začátku suspendace. Modelově: kdyby arbitráž snížila zákaz na dva roky, teoretický návrat by připadl na 22. června 2028. Bez zkrácení to bude červen 2030, kdy bude Vondroušové třicet jedna let.
Co říjnová kontrola skutečně znamená
Každý řádně absolvovaný test je pro Vondroušovou malý, ale reálný krok správným směrem. Ne proto, že by sám o sobě mohl zvrátit verdikt u CAS (arbitráž bude řešit prosincový incident z roku 2025, ne říjnový odběr moči), ale proto, že negeneruje další problém. Další odmítnutí by mohlo znamenat nové řízení a případně ještě tvrdší sankci.
Sama Vondroušová po vynesení trestu napsala, že poslední měsíce byly „nejtěžším obdobím v životě“ a že jí vzaly radost, sebevědomí i pocit bezpečí. Pro BBC v dubnu mluvila o „bodu zlomu“. Ironický tón říjnové story působí lehčeji. Jestli to znamená, že se s novou realitou srovnala, nebo jen že Instagram není deník, to z jednoho příspěvku poznat nejde.
Skutečné překvapení z celé epizody není v tom, že komisařka zazvonila v sedm ráno. Je v tom, jak málo lidí tuší, že čtyřletý zákaz činnosti neznamená čtyři roky klidu od antidopingového systému. Znamená pravý opak.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Matěj Pokorný