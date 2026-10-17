Pravda o vztahu Evy Burešové a Přemka Forejta. Herečka po měsících spekulací konečně promluvila

Eva Burešová a Přemek Forejt patří mezi známé české páry, jejichž soukromý život dlouhodobě přitahuje pozornost veřejnosti. V poslední době se však společně téměř neukazovali a fanoušci si začali všímat také toho, že na jejich sociálních sítích chybějí nové společné fotografie.
Někteří proto začali uvažovat, zda jejich vztah neprochází krizí. Herečka se navíc na několik měsíců stáhla ze společenských akcí, což podobným domněnkám poskytovalo další prostor. Když se začátkem října objevila na premiéře videoklipu své kolegyně Ines Ben Ahmed, dostala otázku, zda s Forejtem stále tvoří pár. Její odpověď však žádný rozchod nepotvrdila, právě naopak.
Burešová vysvětlila, proč se s partnerem neukazuje
Herečka dala najevo, že ji samotnou dotazy na možnou partnerskou krizi překvapily. Podle jejího vyjádření totiž absence společných fotografií neznamená, že by se v jejich soukromém životě něco změnilo. S Forejtem nikdy nepatřili mezi dvojice, které by pravidelně zveřejňovaly podrobnosti ze společného soužití.
Burešová považuje za podstatnější skutečné chvíle strávené s rodinou než jejich prezentaci na internetu. Připustila, že některé společné okamžiky občas zveřejní, rozhodně to však nepovažuje za povinnost. Odmítla tak představu, že by podle aktivity na sociálních sítích bylo možné spolehlivě hodnotit stav jejich vztahu. Zpěvačka zároveň vysvětlila, že nemá potřebu své partnerství neustále veřejně dokazovat.
S Forejtem dávají přednost běžnému rodinnému životu před častou účastí na společenských událostech. To ostatně není v jejich případě žádná novinka, protože své soukromí si chránili také v předchozích letech. Přesto jejich dlouhodobější nepřítomnost na veřejnosti letos znovu rozpoutala dohady. Žádné konkrétní informace, které by svědčily o rozchodu, se však neobjevily. Sama Burešová nyní potvrdila, že s partnerem nadále tvoří pár a jejich vztah pokračuje.
Šesté výročí přineslo veřejné vyznání lásky
Dalším potvrzením, že spolu dvojice stále žije, se stalo významné výročí. Burešová a Forejt totiž 10. října oslavili šest let svého vztahu, který podle hereččina veřejného vyjádření začal přesně 10. října 2020 ve 22 hodin a 22 minut. Zpěvačka při této příležitosti zveřejnila osobní vyznání, v němž popsala vlastnosti, které na svém partnerovi oceňuje.
Vedle jeho pracovního nasazení vyzdvihla především vztah k rodině, smysl pro humor a schopnost být jí oporou. Dala také jasně najevo, že je s jejich společným životem spokojená. Výroční příspěvek tak poskytl mnohem jednoznačnější odpověď než předchozí dohady vyvolané jejich nepřítomností na veřejnosti. Na vyznání reagoval také samotný Forejt. Známý šéfkuchař své partnerce veřejně napsal, že ji stále miluje a těší se na všechno, co je společně čeká.
Jeho slova tak potvrdila stejný obraz jejich vztahu, jaký předložila Burešová. Zatímco ještě před několika týdny se objevovaly úvahy o možné partnerské krizi, nyní oba otevřeně mluví o společné budoucnosti. Jejich šesté výročí přitom připadlo na období, kdy herečka řešila také další osobní změnu. Začátkem října si totiž úředně rozšířila jméno a nově se jmenuje Eva Saija Burešová.
Společně vychovávají dva syny
Burešovou a Forejta nespojuje pouze šestiletý vztah, ale také rodinný život a péče o děti. V srpnu 2022 se jim narodil první společný syn Tristan William, který letos oslavil čtvrté narozeniny. Herečka má zároveň staršího syna Nathaniela z předchozího vztahu.
Forejt už dříve otevřeně popisoval, jak si s partnerkou rozdělují rodičovské povinnosti a přizpůsobují jim své pracovní závazky. Zatímco Burešová působí především v Praze, jeho profesní život je spojen také s olomouckou restaurací Entrée. Oba tak musejí sladit náročnou práci s péčí o rodinu.
Právě pracovní vytížení a odlišná místa působení patří k praktickým okolnostem jejich společného života. Forejt v minulosti přiznal, že kvůli restauraci nebývá každý večer doma, s partnerkou si však péči o děti rozdělují. Burešová se vedle herectví dlouhodobě věnuje také hudbě a koncertní činnosti. Jejich společné veřejné vystupování proto není pravidelnou součástí pracovního programu ani jednoho z nich. Současné vyjádření herečky tak zapadá do způsobu života, který dvojice popisovala už dříve. A přestože o jejich vztahu v posledních měsících kolovaly různé dohady, oba partneři nyní veřejně potvrdili, že spolu zůstávají.
eXtra.cz, Blesk.cz, TV Nova