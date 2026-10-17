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Pravda o vztahu Evy Burešové a Přemka Forejta. Herečka po měsících spekulací konečně promluvila

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Herečka a zpěvačka Eva Burešová (33) a známý šéfkuchař Přemek Forejt (39) se v posledních měsících téměř neobjevovali společně na veřejnosti. Jejich nepřítomnost na společenských akcích a nedostatek společných fotografií na sociálních sítích vyvolaly spekulace o možném rozchodu. Burešová nyní otevřeně promluvila o tom, jak to mezi nimi ve skutečnosti je, a prozradila také jednu důležitou událost z jejich soukromí.
Burešová vysvětlila, proč se s partnerem neukazuje.

Burešová vysvětlila, proč se s partnerem neukazuje.

Zdroj: nextfoto.cz
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 17.10.2026 14:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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