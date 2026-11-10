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Pardubický kraj pořídí bateriové vlaky. Na trať vyjedou v roce 2029

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Pardubický kraj podepsal s Českými drahami pětiletou smlouvu o zajištění regionální železniční dopravy na trati 024 a zároveň potvrdil plán na pořízení jedenácti elektricko-bateriových…
SMLOUVA_podpis_M_Netolicky_J_Jeseta_L_Svoboda

SMLOUVA_podpis_M_Netolicky_J_Jeseta_L_Svoboda

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.11.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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