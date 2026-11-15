Nosková po debaklu na Turnaji mistryň: Prostě jsem se sama se sebou na kurtu nepotkala

Začátek přitom vypadal nadějně. V sobotu 14. listopadu v kalifornském Indian Wells Nosková hned v úvodním gamu prolomila podání ukrajinské soupeřky. Pak přišel její první servisní game se třemi dvojchybami a zápas se otočil. Svitolinová vyhrála 12 z následujících 14 gamů a po výsledku 6:2, 6:1 postoupila do finále. „Nepotkala jsem se dneska sama se sebou,“ krčila po zápase rameny česká tenistka v rozhovoru pro
Tenisový svět. Dodala, že nebyla hlavou úplně stoprocentní a že jí servis „úplně vypadl“. Podání, které se rozsypalo
Úder, na kterém Nosková v posledních sezonách stavěla, ji tentokrát zradil nejvíc. Statistiky z webu
Tennis.com ukazují, jak hluboký výpadek to byl.
Ukazatel Nosková Svitolinová Úspěšnost prvního podání 40 % 65 % Dvojchyby 11 2 Esa neuvedeno 4 Proměněné brejkboly neuvedeno 5 z 10
Když české hráčce nešel první servis zhruba v šesti případech z deseti, musela se spoléhat na druhé podání. Po něm získala jen 7 z 19 bodů. Svitolinová na returnu druhého servisu brala 63 % výměn a posouvala se blíž k základní čáře. Nosková tak neměla žádný klidný servisní game, ve kterém by se mohla nadechnout.
Příčinu sama vysvětlit nedokázala. „Kdybych to věděla, tak bych to změnila,“ řekla. Připomněla, že jí servis takhle často nevypadává a že si jím v „90 procentech zápasů“ pomáhá. Proto podle nás nejde jen o obecný špatný den. Sešla se konkrétní kombinace: nejisté první podání, zranitelné druhé a soupeřka, která tuhle slabinu nemilosrdně využila.
Dozvuk zápasu s Pegulaovou
Nosková připustila, že na ni mohla dolehnout předchozí porážka. Ve třetím skupinovém zápase s Jessicou Pegulaovou svedla bitvu na 2 hodiny a 45 minut. Za stavu 5:4 ve třetím setu měla mečbol, Američanka ho odvrátila, zahrála kariérní maximum 16 es a vyhrála 7:6, 4:6, 7:5.
Srovnání obou zápasů je výmluvné. Proti Pegulaové šlo o vyrovnané drama, v němž Nosková získala set, a tím i první místo ve skupině. O den později na Svitolinovou uhrála tři gamy za hodinu a pět minut. Do Indian Wells navíc podle svých slov nepřijela s oslnivou formou. Po fyzických potížích na asijských turnajích pro ni bylo podle webu WTA hlavní „dát se zdravotně dohromady“. Konkrétní zdravotní problém v souvislosti se semifinále ale nezmínila.
„Je velká škoda, že takový den přišel v tak důležitém zápase,“ řekla. Svitolinová jí podle ní nedala mnoho možností vrátit se do hry. Ani to nebyla výmluva. Ukrajinka zahrála 20 vítězných míčů při 18 nevynucených chybách a podle oficiální
zprávy WTA šlo o její nejjednoznačnější výhru na turnaji. Zkušená soupeřka na vrcholu
Svitolinová přitom do turnaje vstoupila prohrou s Mirrou Andrejevovou 4:6, 0:6. Pak porazila Karolínu Muchovou i Arynu Sabalenkovou, vždy ve třech setech. Proti Noskové ukázala, proč má na kontě titul z Turnaje mistryň z roku 2018. Ve 32 letech je nejstarší finalistkou od Venus Williamsové v roce 2017 a do finále se probojovala potřetí v kariéře.
V neděli od 21:00 našeho času ji čeká Andrejevová, která do finále prošla bez ztráty setu. Od zavedení skupinového formátu v roce 2003 žádná hráčka na cestě do finále neztratila méně gamů než jejích 18. Svitolinová bude outsiderkou. Sama prohlásila, že musí udělat „domácí úkol“. Finále vysílá CANAL+ Sport.
Česká stopa v Indian Wells s Noskovou nekončí. Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová porazily Gabrielu Dabrowskou s Luisou Stefaniovou 7:6, 6:3 a zahrají si finále čtyřhry.
Sezona, kterou jeden zápas nesmaže
Debakl je bolestivý hlavně proto, jak vysoko Nosková letos vystoupala. Ovládla Wimbledon a vybojovala tak svůj první grandslamový titul. Přidala trofej z turnaje WTA 500 v Berlíně, poprvé se dostala do první desítky a v srpnu se vyšplhala až na šesté místo žebříčku. Do semifinále šla jako světová osmička a podle WTA má za sebou kariérní maximum 42 vítězství v sezoně.
Ani premiéra na Turnaji mistryň nebyla jen statistickou položkou. Ve skupině porazila Martu Kosťukovou 6:2, 6:4 a Coco Gauffovou 6:3, 6:3. Proti Američance nastřílela devět es a proměnila pět z devíti brejkbolů. Skupinu vyhrála, za dvě výhry získala 400 bodů a odměnu kolem 15 milionů korun. „Rozhodně nejlepší sezona,“ shrnula rok 2026. Přiznala zklamání, ale dodala, že rok ukončila „víceméně v dobrém stylu“ a za pár dní bude celkově spokojená.
Teď ji čeká necelých čtrnáct dní dovolené, kterou stráví v USA. Na kurt se vrátí na United Cupu, který startuje 1. ledna 2027. Česko v sestavě s Noskovou, Lucií Samson, Barborou Malečkovou, Jiřím Lehečkou a Danielem Svrčinou hraje v Sydney ve skupině B proti Řecku a Maďarsku.
Nejtvrdší porážka přišla v den, kdy se od Noskové čekal další důkaz elitní dospělosti. Právě proto ukazuje, jak vysoko si letos posunula laťku. Ještě před rokem by semifinále Turnaje mistryň bylo snem, teď ji tři uhrané gamy v něm upřímně mrzí.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Matěj Pokorný