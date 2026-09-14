Konec televizní legendy! Tereza Kostková a Marek Eben opouští StarDance

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Konec televizní legendy! Tereza Kostková a Marek Eben opouští StarDancePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Tereza Kostková a Marek Eben oznámili svůj definitivní odchod z populární televizní soutěže StarDance. S diváky se po dvou dekádách rozloučí letos na podzim.
StarDance
Zdroj: FOTO:Mikuláš Křepelka, distr. Česká televize
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