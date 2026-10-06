Jisté pódium zničil motor. Co stálo za selháním Mercedesu?

Až dosud nezveřejněná týmová vysílačka z dramatické velké ceny poodkryla mimořádně frustrující momenty v kokpitu Mercedesu. George Russell kroužil v závěrečné fázi závodu za safety carem na pohodlné třetí příčce za vedoucím Maxem Verstappenem a stájovým kolegou Kimim Antonellim. Přímo na cílové rovince byl však britský závodník nucen svůj stříbrný šíp náhle odstavit na okraj tratě.
Ačkoli byl díky ujeté vzdálenosti v cíli klasifikován na šestnáctém místě, v probíhající sezoně šlo již o jeho třetí nedokončený závod po předchozích výpadcích v Kanadě a Belgii. Ztráta propastných čtyřiaosmdesáti bodů na vedoucího Antonelliho navíc pouhých sedm velkých cen před koncem letošního šampionátu prakticky vymazala veškeré jeho realistické sny o zisku premiérového mistrovského titulu.
Samotný průběh technického selhání byl přitom nečekaně rychlý a nemilosrdný. Russell se nejprve do týmového rádia netrpělivě vyptával svého závodního inženýra Marcuse Dudleyho, zda zpomalovací vůz v tomto kole konečně zamíří do boxové uličky.
Vzápětí však v hlase pilota vystřídala netrpělivost ryzí panika, když inženýrovi nahlásil velmi podivné chování motoru, prudký nárůst provozní teploty a bezprostřední podezření, že je celá pohonná jednotka rozbitá. Dudley mu sice bleskově nařídil vybočit ze vzdušného pytle do čistého vzduchu kvůli chlazení, vzápětí však z boxové zídky přišel nekompromisní povel k okamžitému zastavení na trati a kompletnímu vypnutí všech palubních systémů. Zklamaný Russell v kokpitu reagoval jen zoufalým zaklením, načež se mu inženýr omluvil s ujištěním, že odstavený vůz je bezpečný.
„Měli jsme skvělou strategii, solidní start a pódium bylo naprosto jisté. Selhání pohonné jednotky bolí,“ komentoval situaci před novináři. Odmítl přitom, že by přehřátí zavinilo pouhé pomalé kroužení za zpomalovacím vozem.
„Byla to náhlá porucha. Celý den byl podivný zmatek. Odklady, červená vlajka, nekonečná kola za safety carem a další zdržení. Dnes to vůbec nepůsobilo jako formule 1. Kdybych seděl na tribuně, byl bych zklamaný. Pro mě osobně je to nesmírně frustrující,“ dodal Russell.
Ztrátu nadějí na celkový triumf přijal hořce: „Věděl jsem, že k návratu do boje potřebuji štěstí. Místo toho mám vyloženou smůlu. Budu bojovat závod od závodu, ale zůstat ve hře je teď mimořádně těžké.“
Russell rovněž poukázal na extrémní technologickou náročnost současné generace motorů, která podle něj zvyšuje chybovost: „Pohonné jednotky jsou neuvěřitelně složité. A čím složitější věci děláte, tím víc se toho může pokazit.“