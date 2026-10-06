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Jisté pódium zničil motor. Co stálo za selháním Mercedesu?

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George Russell přišel v závěru divoké velké ceny o jisté pódium i reálnou naději na letošní titul mistra světa. Zákulisní komunikace s inženýrem odhalila bezmoc britského jezdce v momentě, kdy jeho Mercedes náhle vypověděl službu.
Jisté pódium zničil motor. Co stálo za selháním Mercedesu?

Jisté pódium zničil motor. Co stálo za selháním Mercedesu?

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.10.2026 12:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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