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Holice postaví pomník pilotům RAF. Křídlo potápějící se do moře připomene tři rodáky

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Holice plánují vzdát hold svým hrdinům z druhé světové války. Před budovou městského úřadu má vzniknout pomník věnovaný rodákům a čestným občanům, kteří sloužili…
holice_pamatnik_verze1_4-photo

holice_pamatnik_verze1_4-photo

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