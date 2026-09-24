Holice postaví pomník pilotům RAF. Křídlo potápějící se do moře připomene tři rodáky

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Holice postaví pomník pilotům RAF. Křídlo potápějící se do moře připomene tři rodákyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Holice plánují vzdát hold svým hrdinům z druhé světové války. Před budovou městského úřadu má vzniknout pomník věnovaný rodákům a čestným občanům, kteří sloužili…
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