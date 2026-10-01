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Česnek a cibule patří na jediné místo v kuchyni. Vydrží tam čerstvý měsíce

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Většina domácností ukládá česnek a cibuli špatně, což vede k rychlému klíčení a plísním. Přitom stačí najít jim jedno správné místo s ideálními podmínkami a vydrží v perfektním stavu až čtvrt roku.
Česnek a cibule patří na jediné místo v kuchyni. Vydrží tam čerstvý měsíce

Česnek a cibule patří na jediné místo v kuchyni. Vydrží tam čerstvý měsíce

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 01.10.2026 12:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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