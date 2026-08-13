Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
6 min

Budějovice ve třetím přípravném zápase jasně zvítězily

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Druhý týden zápasové přípravy do Budějovic přivezl rakouského soupeře ze Salcburku. Třetí střetnutí v rámci přípravy na novou sezonu slibovalo zajímavou podívanou. Předpoklady se potvrdily a výsledkově nakonec zápas dopadl jednoznačně pro tým Motoru. Jihočeši doma nakonec, hlavně díky třetí třetině, kde skórovali hned třikrát, porazili Salcburk 5:1. Dvě branky vstřelil Renars Krastenbergs.
Budějovice ve třetím přípravném zápase jasně zvítězily

Budějovice ve třetím přípravném zápase jasně zvítězily

Zdroj: Budějcká Drbna
Reklama
Další články z Budějcká Drbna
Vážná nehoda na letním festivalu. Auto přejelo ženu, která spala pod širákem
Vážná nehoda na letním festivalu. Auto přejelo ženu, která spala pod širákem
Nová trasa propojuje českou a bavorskou Šumavu. Cyklisty dovede až na Třístoličník
Nová trasa propojuje českou a bavorskou Šumavu. Cyklisty dovede až na Třístoličník

Na mapě jde o necelý půlkilometr, ve skutečnosti ale může výrazně změnit možnosti cykloturistiky na...

Do Motoru míří Marek Hejduk, syn šampiona z Nagána
Do Motoru míří Marek Hejduk, syn šampiona z Nagána

Českobudějovický Motor rozšířil své útočné řady o zajímavé jméno. Dvaadvacetiletý Marek Hejduk uspěl na...

Zákaz koupání v Podolsku skončil. Voda ale stále představuje zdravotní riziko
Zákaz koupání v Podolsku skončil. Voda ale stále představuje zdravotní riziko

Přísný zákaz koupání v Podolsku na Orlíku hygienici odvolali. Mimořádné rozbory sice ukázaly mírné zlepšení...

Telefon si řekl o pomoc. Po pádu do čaje spustil tísňové volání a přivolal policii
Telefon si řekl o pomoc. Po pádu do čaje spustil tísňové volání a přivolal policii

Kuriózní případ řešili v pátek nad ránem policisté v Jindřichově Hradci. Na linku 158 dorazila tísňová SMS...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

Všechny články tohoto autora →
Budějcká Drbna
Další články z kategorie Jihočeský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníJihočeský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.