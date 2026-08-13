Budějovice ve třetím přípravném zápase jasně zvítězily

Utkání začalo dobrým vstupem pro domácí. Parker Bell se uvedl ihned v první minutě ranou z rohu, proti níž ale bez problémů zasáhl Kickert. Od čtvrté minuty si pak Budějovice zahrály první výhodu, když byl dokonce na celkem čtyři minuty vyloučen hostující Nissner. Nejdříve měl paradoxně při početní nevýhodě slušnou šanci Lee, jehož vychytal Klouček. Následně za Budějovice pálil Bulíř, jehož pokus ale branku minul. Nejdůležitější moment ale přišel zhruba minutu před koncem výhody domácích, když byl za sekání vyloučen Kundrátek. Hra ve čtyřech ani následná zkrácená výhoda ale příliš zajímavých momentů nepřinesla. Za řeč stojí jen bomba Robertsona, kterou ale Klouček dokázal vytáhnout vyrážečkou mimo prostor své svatyně. Další zajímavý moment pak přišel až na začátku dvanácté minuty, kdy Kundrátkův nástřel od modré čáry zkoušel protečovat do sítě Olesen, jehož důrazná práce ale přinesla jen dva zákroky pro Kickerta. O minutu později se pak potřetí v utkání vylučovalo, když byl za držení vyloučen hostující Gesson. Budějovice si ale při výhodě vytvořily jen jednu šanci. Lantošiho zajímavý pokus z mezikruží ale nemohl brankáře Kickerta překvapit. Posledních pět minut první části hry pak ještě přineslo šanci pro Cíchu, jehož dorážka z vrcholu kruhu jen se štěstím trefila přesouvajícího se Kickerta, a zajímavý pokus Schneidera na druhé straně, který byl ale taktéž pokryt Kloučkem. V první třetině branka nepadla. O první pauze na kostce svítilo 0:0.
Druhá třetina začala lépe pro hostující Rakušany. Obrovskou šanci na konci dvacáté první minuty spálil Nissner, jehož pokus z mezikruží fantastickým zákrokem zlikvidoval Klouček. Další slušnou šanci na otevření skóre měl o tři minuty později Auer, jehož střela z předbrankového prostoru ale taktéž skončila na pozorném domácím brankáři. Vše zafungovalo až v čase 24:15, kdy se do rány z mezikruží naprosto skvělým způsobem opřel Maximilian Wurzer, jemuž už v radosti nezabránilo vůbec nic – 0:1. Navázat na to mohl Schneider, jehož útočný výpad ale Klouček špičkou lapačky vyškrábl ve dvacáté sedmé minutě mimo prostor své branky. Salcburk svého soupeře do příliš možností nepouštěl. Motoru ale stačila jediná možnost. Obraně rakouského týmu ujel v čase 28:04 Renars Krastenbergs, jenž svůj samostatný únik zakončil přesnou ranou pod horní tyč – 1:1. Neuplynula ani minuta a Budějovice si zahrály další výhodu. Velkou šanci měl při výhodě Ahl, jehož jemné sklepnutí do branky ale dokázal Kickert včasným přesunem zlikvidovat. Motor se ale vyrovnáním viditelně nakopl. Zajímavou střelu vyslal ve třicáté druhé minutě Hejduk, jehož pokus z vrcholu kruhu dokázal i přes lehkou clonu hostující brankář vyřešit. Následně hostující hráči chybovali v obraně a na hokejku namazali Renarsi Krastenbergsovi, jenž dalším únikem nedal střelou mezi betony Kickertovi v čase 33:01 šanci – 2:1. Na druhé straně mohl bleskově bombou z kruhu srovnat Auer, jenž ale opět nechal vyniknout Kloučkovu vyrážečku. V posledních čtyřech minutách druhé periody pak ještě domácího brankáře prověřil Nissner a na druhé straně trefil Pour tyčku střelou od modré čáry. Branka již ale nepadla. O druhé pauze Motor nad svým soupeřem vedl 2:1.
Třetí třetina začala lépe pro Salcburk. Slušnou šanci Robertsona ihned z úvodu musel likvidovat Klouček, který si ale s jeho bekhendem dokázal poradit. Budějovice si pak od začátku čtyřicáté třetí minuty zahrály další výhodu, když byl za vysokou hůl odvelen Gesson. Budějovice výhodu ihned využily. V čase 42:30 ke střele z kruhu natáhl Róbert Lantoši, jehož pokus byl tak tvrdý, že Kickertovi vypadl a následně se snesl za jeho záda – 3:1. Neuplynula ani minuta a bylo to již o tři branky. Na ránu z mezikruží dostal od Cíchy v čase 43:23 nabito Jakub Pour, jenž se mýlit nemohl – 4:1. Na druhé straně mohl snížit střelou ihned po vstupu do pásma Galipeau, jehož pokus ale Klouček dokázal zlikvidovat. Na druhé straně zůstal nepokrytý na začátku čtyřicáté šesté minuty Zachar, který ale střelou z hranice brankoviště našel jen náruč Kickerta. Ještě v téže minutě byl vyloučen za hrubost hostující Auer. Motor následně dostal i zkrácenou výhodu pěti proti třem kvůli podrážení Nissnera. Při výhodách sice například zajímavě pálil Olesen od modré či Ahl z kruhu, avšak branka nepadla. Na konci padesáté první minuty zajímavou tečí zkoušel pátou branku vstřelit Olesen, avšak na Kickerta si nepřišel. Ještě lepší byla Bulířova další bomba z vrcholu kruhu, která ale o minutu později taktéž v brance neskončila. Budějovice do závěru zápasu vstupovaly s velkou převahou, jíž mohl potvrdit v padesáté čtvrté minutě Bell, jehož pokus z mírného úhlu ale taktéž Kickerta nepřekvapil. Vše si ale perfektně sedlo v čase 54:39, kdy dostal na ránu z vrcholu pravého kruhu nabito Ondřej Vála, který si pukem o malý kousek sjel a překonal Kickerta popáté pomocí dobré rány do horní části branky – 5:1. Posledních pár minut hry se již víceméně jen dohrávalo. Slušná divácká návštěva v budějovickém stánku ale ještě viděla obrovskou šanci Zachara, jenž osamocen z úniku proti Kickertovi svou hezkou kličkou do bekhendu neuspěl, a stejně pak dopadla i jeho dorážka ze začátku padesáté sedmé minuty. Zápas nakonec končil přesilovkou Motoru, jelikož byl za držení vyloučen Robertson. Tato výhoda ale skončila bez využití. Motor nakonec zápas poměrně jasně opanoval. Doma Salcburk porazil 5:1.
OHLASY PO ZÁPASU
Róbert Petrovický (Motor): „Pro hodně hráčů to byl první zápas sezóny. Ještě v den zápasu jsme museli reagovat na absence a měnit naší sestavu. Nezačali jsme špatně. Brzy jsme získali přesilovku, kdy dostal Robo Lantoši úder do tváře. Nemohl pak hned hrát, došlo tak ke změně složení přesilovkových formací a nevypořádali jsme se s tím ideálně. A ovlivnilo to obraz hry do zbytku celé třetiny. Je to sice příprava, ale musíme na něco podobného příště zareagovat lépe. Ve druhé třetině jsme chtěli zjednodušit a zrychlit hru, což se nám začalo dařit po naší první brance. V pravé chvíli jsme dali góly, nahnalo nám to sebevědomí a náš výkon už jsme trochu rozběhali. Do třetí třetiny jsme nastoupili už o moc lépe a zápas jsme měli pod kontrolou. První zápas odehrál Bell, do Budějovic dorazil minulý týden, zapojil se do přípravy. Pracoval, dostal se do zápasového tempa, v zápase se chtěl soustředit na některé systémové věci, které jsou pro něj nové, bude si samozřejmě ještě zvykat na evropský styl hokeje a velikost hřiště.“
Alan Letang (Salcburk): „Na první zápas tam bylo k vidění mnoho pozitivních věcí. Věděli jsme, že po létě tam bude ještě trochu rzi, ale rychle jsme se do naší hry dostali a zejména v prvních dvou třetinách jsme byli plně v zápase. Vypracovali jsme si dobré příležitosti, zblokovali spoustu střel a naše hra v oslabení fungovala velmi dobře. Mnoho z toho, na čem jsme pracovali v tréninku, už bylo vidět. Samozřejmě jsou tu stále detaily, na kterých musíme zapracovat, a to především v přechodové fázi a ve hře s pukem. Ale přesně od toho tyto přípravné zápasy jsou. Teď chceme naši hru krok za krokem dále rozvíjet a zápas od zápasu se zlepšovat.“
Banes Motor České Budějovice - EC Red Bull Salcburk 5:1 (0:0, 2:1, 3:0)
Banes Motor České Budějovice: Klouček, (Strmeň) – Vála, Kundrátek (A), Štencel, Schmied, Cícha, Vráblík, Blažek – Olesen, Bell, Lantoši – Krastensbergs, Bulíř (C), Pour – Ahl, Koláček, Beránek (A) – Zachar, Toman, Hejduk.
EC Red Bull Salcburk: Kickert, (Tolvanen) – Robertson, Lee, Rebernig, Kalynuk, Galipeau, Hörl, Baumann – Hochkofler, Wukovits, Lanzinger – Geson, Baltram, Huber – Auer, Nissner, Schneider (C) – Wurzer, Brooks, Raffl M.
Branky a nahrávky: 29. Krastenbergs, 34. Krastenbergs (Kundrátek), 43. Lantoši, 44. Pour (Cícha), 55. Vála. (Bulíř) – 25. Wurzer (Galipeau). Rozhodčí: Květoň, Mejlzlík – Rampír, Jindra. Vyloučení: 1:7. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 2246. Průběh utkání: 0:1, 5:1.