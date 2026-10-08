Vědci odhalili v Egyptě nečekaný objev. Dávný krokodýl má překvapivé spojení se slavnou Sfingou

Vědci odhalili v Egyptě nečekaný objev. Dávný krokodýl má překvapivé spojení se slavnou SfingouPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vědci odhalili v Egyptě nečekaný objev. Dávný krokodýl má překvapivé spojení se slavnou SfingouZdroj: Shutterstock
Článek byl publikován 08.10.2026 08:43
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