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Vědci odhalili v Egyptě nečekaný objev. Dávný krokodýl má překvapivé spojení se slavnou Sfingou

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Fosilie krokodýla stará přibližně 45 milionů let přiměla vědce změnit část dosavadního pohledu na vývoj těchto plazů. Nález pochází z egyptské vápencové formace Mokattam, ze které je vytesána také Velká sfinga v Gíze. Téměř sto let přitom odborníci fosilii řadili jinam, než kam podle nové analýzy skutečně patří.
Vědci odhalili v Egyptě nečekaný objev. Dávný krokodýl má překvapivé spojení se slavnou Sfingou

Vědci odhalili v Egyptě nečekaný objev. Dávný krokodýl má překvapivé spojení se slavnou Sfingou

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 08:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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