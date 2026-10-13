Ve Vsetíně vyrostl obří dvanáctimetrový špendlík. Málokdo by čekal, k čemu má sloužit

Nový cyklistický prostor vznikl na pozemcích, kde se v minulosti nacházely uhelné sklady. Město tím navázalo na rozsáhlou přeměnu okolí železniční stanice, která v posledních letech změnila podobu této části Vsetína. Výsledkem je místo určené nejen cyklistům, ale také pěším návštěvníkům a cestujícím veřejnou dopravou. Slavnostní představení se uskutečnilo v pondělí 5. října za účasti vedení města a starostů okolních obcí. Některé dokončovací práce v té době ještě pokračovaly. Nové prostranství má postupně plnit úlohu společného výchozího bodu cyklistických tras směřujících do různých částí Valašska.
Dvanáctimetrový špendlík ukazuje nultý kilometr
Nejnápadnější součástí celého prostoru je červený sloup vysoký dvanáct metrů, na jehož vrcholu se nachází svítící koule. Konstrukce svým vzhledem napodobuje značku, kterou lidé běžně používají při označování konkrétního místa na digitální mapě. V tomto případě představuje pomyslný nultý kilometr čtyř cyklostezek pojmenovaných Bečva, Bevlava, Rokytenka a Jasenice. Právě jejich propojení má v následujících letech vytvořit rozsáhlejší síť tras pro cyklisty v okolí Vsetína. Výstavba a doplňování jednotlivých úseků však stále pokračují, takže nejde o čtyři již kompletně dokončené stezky. Symbolický výchozí bod má získat svůj plný význam až po dokončení plánovaných propojení.
Cyklisté zde najdou nabíječky i bezpečné úschovny
Nový prostor nabízí také praktické vybavení, které mohou využívat lidé přijíždějící do města na kole. K dispozici jsou stojany, lavičky, odpadkové koše a místa určená k dobíjení elektrokol. Součástí vybavení jsou rovněž cyklistické boxy, do nichž bude možné kola odkládat a některé z nich také uzamknout. Jejich zprovoznění město plánuje na začátek následující cyklistické sezony, tedy na rok 2027. Cyklisté tak budou moci v budoucnu bezpečněji ponechat své vybavení na místě například při návštěvě centra nebo při přestupu na vlak. Výhodou umístění u nádraží je také možnost kombinovat jízdu na kole s cestováním veřejnou dopravou.
Součástí nově upraveného prostranství je také třináct stolků věnovaných turistickým zajímavostem Vsetína a jeho okolí. Návštěvníci na nich najdou informace o vybraných místech, která mohou během svého výletu navštívit. Jednotlivá stanoviště jsou vybavena čtvercovými kódy, které lze načíst mobilním telefonem a zobrazit si podrobnější informace na internetu. Cestující přijíždějící vlakem si tak mohou přímo u nádraží vybrat, kam zamíří. Podobné využití se nabízí také cyklistům, kteří Vsetínem pouze projíždějí a chtějí si naplánovat další zastávku. Prostranství proto nemá sloužit jen jako odpočívadlo, ale také jako místo poskytující informace o turistických cílech v regionu.
Vsetín leží na jedné z významných cyklotras Moravy
Význam nového cyklistického zázemí souvisí také s polohou města na Cyklostezce Bečva. Ta propojuje oblasti Beskyd a Valašska s dalšími částmi Moravy a patří mezi známé cyklistické trasy v regionu. Samotný úsek podél Vsetínské Bečvy, který vede z Velkých Karlovic do Valašského Meziříčí, měří přibližně 56,8 kilometru. Z Vsetína do Velkých Karlovic je to po trase přibližně 30 kilometrů, přičemž tento úsek je vhodný také pro jízdu na kolečkových bruslích. Většina trasy vede mimo automobilovou dopravu, některé části však využívají místní komunikace a zpevněné cesty. Právě návaznost na již existující cyklistickou infrastrukturu dává novému prostoru u nádraží praktický význam i před dokončením všech plánovaných stezek.
Proměna pozemků u železniční stanice představuje další změnu v území, které dříve sloužilo převážně dopravním a skladovacím účelům. Místo bývalých uhelných skladů nyní vzniklo veřejně přístupné prostranství určené k odpočinku, orientaci i krátkodobému odstavení jízdních kol. Nová úprava zároveň doplňuje přednádražní prostor, kde se setkávají různé druhy dopravy. Díky tomu může sloužit nejen obyvatelům Vsetína, ale také turistům přijíždějícím do města vlakem či autobusem. Dvanáctimetrový špendlík se svítícím vrcholem má být dobře rozpoznatelným orientačním prvkem tohoto místa. Celý projekt pak počítá s tím, že jeho význam pro cyklistickou dopravu poroste společně s dokončováním okolních tras.
Zdroje: itvs24.cz, regionvalassko.cz, novinykraje.cz, cyklostezkabecva.cz