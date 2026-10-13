Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Ve Vsetíně vyrostl obří dvanáctimetrový špendlík. Málokdo by čekal, k čemu má sloužit

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Neobvyklá stavba vysoká dvanáct metrů se stala novou dominantou prostoru před vlakovým nádražím ve Vsetíně. Červený sloup zakončený svítící koulí připomíná špendlík zapíchnutý do mapy. Nejde však pouze o výtvarný prvek. Označuje symbolický začátek čtyř cyklostezek, které mají v budoucnu propojit město s jeho okolím. Součástí nově upraveného prostranství jsou také nabíječky elektrokol, uzamykatelné boxy a odpočinková místa.
Ve Vsetíně vyrostl obří dvanáctimetrový špendlík. Málokdo by čekal, k čemu má sloužit

Ve Vsetíně vyrostl obří dvanáctimetrový špendlík. Málokdo by čekal, k čemu má sloužit

Zdroj: generováno ChatGPT
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.10.2026 08:01

Reklama
Další články z Trendy svět
Do ulic Plzně se vrátí vozy, které už běžně nepotkáte. Cestující ale musí počítat s jednou zvláštností
Do ulic Plzně se vrátí vozy, které už běžně nepotkáte. Cestující ale musí počítat s jednou zvláštností
Obyvatele části Moravy čekají v říjnu velmi hlasité rány. Úřady upozornily na konkrétní termíny
Obyvatele části Moravy čekají v říjnu velmi hlasité rány. Úřady upozornily na konkrétní termíny

Obyvatelé Olomoucka se musí v říjnu připravit na výrazně zvýšený hluk způsobený vojenským výcvikem. Ve...

Ve vaně lidské výkaly, podlaha černá od much. Mladá žena zdarma uklízí domácnosti v otřesném stavu
Ve vaně lidské výkaly, podlaha černá od much. Mladá žena zdarma uklízí domácnosti v otřesném stavu

Hromady odpadků, všudypřítomná plíseň, mrtvá zvířata nebo místnosti zamořené hmyzem. Osmadvacetiletá Britka...

Tohle by možná potřebovali i čeští učitelé. Dánsko chce povolit použití síly proti neukázněným žákům
Tohle by možná potřebovali i čeští učitelé. Dánsko chce povolit použití síly proti neukázněným žákům

Učitelé v Dánsku by mohli získat širší pravomoci při zvládání neukázněných žáků. Vláda předložila návrh...

Česko čeká další ochlazení. Mrazy se budou opakovat, na horách může sníh vydržet několik dní
Česko čeká další ochlazení. Mrazy se budou opakovat, na horách může sníh vydržet několik dní

Počasí v Česku se během druhé poloviny října začne měnit. Přestože některé dny ještě nabídnou příjemné...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

TrendySvet.cz je dynamický portál pro všechny milovníky cestování a objevování – doma i po celém světě. Přináší čtivé a inspirativní články o aktuálních trendech v cestování, skrytých klenotech i osvědčených destinacích. Nabízí praktické tipy na cesty, od objevování lokálních perel až po...

Všechny články tohoto autora →
Trendy svět
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.