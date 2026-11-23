Varhany s minulostí spjatou se sjezdy Komunistické strany Československa se v neděli slavnostně rozezněly v ostravské katedrále Božského Spasitele. Jejich instalaci požehnal ostravsko-opavský biskup Martin David, homilii pronesl pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
Nástroj nechali krnovští varhanáři postavit v roce 1981 pro pražský Palác kultury. Přibyl při kázání připomněl, jak komunistická moc na sjezdech „se předváděla okázalostí, potleskem a jednomyslností, která ovšem nebyla svobodná." Zároveň ale zdůraznil, že ani režim nemohl hudbě vzít její podstatu. „Hudba se ostatně nedá úplně zkonfiskovat. I v časech nesvobody v sobě nese něco, co nepatří žádné ideologii," řekl arcibiskup. Varhanáře z Krnova pak pochválil za poctivou řemeslnou práci s tím, že nástroj za dobu ani okolnosti svého vzniku nemůže.
Po pádu komunismu varhany odkoupila Janáčkova filharmonie Ostrava a umístila je do Domu kultury města Ostravy. K dalšímu stěhování došlo v souvislosti s plánovanou stavbou nového koncertního sálu pro filharmonii, která začala hledat pro nástroj nového majitele. Zájem projevila farnost Moravská Ostrava, a tak varhany zamířily do katedrály. Renovace a instalace přišly přibližně na 30 milionů korun, které dohromady složili jednotlivci, firmy i veřejné instituce.
Přibyl označil nové umístění za završení dlouhého čekání celé farnosti. „Vystřídalo se zde několik generací kněží, varhaníků i farníků, kteří o důstojném nástroji snili a nedočkali se," řekl arcibiskup. Nástup adventní doby, která je tradičně dobou čekání, pak využil jako přirozený rámec celého příběhu.
Samotná bohoslužba začala v 10:30. Nejprve se prostorem nesly tóny menších chórových varhan, které hlavní nástroj zastupovaly poslední dva roky. Poté přišel obřad probouzení, při němž biskup David pronesl tři modlitební výzvy a katedrální varhaník Lukáš Kubenka na každou odpověděl improvizací. Kromě improvizací zazněla díla Johanna Sebastiana Bacha a Georga Friedricha Händela, hudební doprovod zajistily také sbory Cantores Domini z Místku a Musica Priboriensis z Příbora a Komorní orchestr při katedrále.
Nový nástroj má sloužit nejen při bohoslužbách, ale také pro veřejné kulturní akce. Za tímto účelem vznikl spolek Echo katedrály. Odpolední inaugurační koncert pak obstarává německý varhaník a profesor hudby Martin Sturm.
Zdroj: autorský text / ČTK