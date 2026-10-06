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USADA změnila UFC víc než jen dopingovými testy. Kariéry hvězd dokázala zastavit na roky

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Když UFC v roce 2015 pustilo do svého antidopingového programu USADA, nezměnilo se jen testování. Nová pravidla zasáhla přípravu, návraty po pauze i kariéry největších hvězd.
USADA změnila UFC víc než jen dopingovými testy. Kariéry hvězd dokázala zastavit na roky

USADA změnila UFC víc než jen dopingovými testy. Kariéry hvězd dokázala zastavit na roky

Zdroj: UFC
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.10.2026 05:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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