USADA změnila UFC víc než jen dopingovými testy. Kariéry hvězd dokázala zastavit na roky

Ještě na začátku roku 2015 stálo UFC z velké části na testování jednotlivých atletických komisí. Série dopingových případů však přiměla organizaci přitvrdit. Od 1. července dostala správu nového celoročního programu nezávislá USADA a možnost kontroly už nebyla spojená pouze s blížícím se zápasem.
Život pod kontrolou
Zásadní změnou byly neohlášené testy mimo soutěž. Bojovník mohl mít kontrolu doma nebo na tréninkovém kempu a musel počítat s pravidly pro hlášení pobytu, léky, terapeutické výjimky i doplňky stravy. Během prvního roku programu provedla USADA více než 1 300 soutěžních a mimosoutěžních testů.
Antidoping začal zasahovat také do věcí, které předtím fanoušek s dopingem automaticky nespojoval. Příkladem byly intravenózní infuze. B.J. Penn dostal v roce 2016 šestiměsíční trest poté, co sám uvedl použití infuze přesahující tehdy povolený limit. Zakázanou látku přitom nedostal. Problémem byla samotná metoda.
Podobná pravidla měnila každodenní režim profesionálního bojovníka. Nestačilo hlídat pouze steroidy. Tým musel řešit složení doplňků, léky při zranění, způsob regenerace nebo to, zda určitý zákrok nevyžaduje terapeutickou výjimku. Antidoping se tím stal přímou součástí přípravy na zápas.
Zápasy mizely z karet
Nejviditelnější dopad přišel ve chvíli, kdy test zastavil velký zápas. Jon Jones měl v červenci 2016 nastoupit proti Danielu Cormierovi v hlavním duelu UFC 200. Po nálezu z mimosoutěžní kontroly byl necelé tři dny před turnajem z karty stažen. Později dostal roční trest za nález clomiphenu a letrozolu.
Ještě tvrdší kariérní zásah potkal TJ Dillashawa. Vzorek odebraný v lednu 2019 obsahoval rekombinantní lidský erytropoetin, tedy EPO. USADA mu udělila dvouletý zákaz činnosti. U bojovníka na vrcholu kariéry neznamená takový trest jen několik zrušených zápasů. Dva roky mohou změnit titulovou situaci, soupeře i pozici v celé divizi.
Éra USADA zároveň změnila způsob, jakým fanoušci sledují samotné bojovníky. Fotografie před a po roce 2015, změny svalové hmoty nebo výkonnosti začaly být pravidelně používány jako argument v debatách o dopingu. Samotný vzhled však nic nedokazuje. Postavu ovlivňuje věk, změna váhové kategorie, způsob shazování, zranění, trénink i množství dalších faktorů. Z fotografie nelze spolehlivě určit, zda někdo zakázané látky užíval.
Spojení UFC a USADA skončilo na konci roku 2023, antidopingové kontroly ale nezmizely. Současný program využívá Combat Sports Anti-Doping jako nezávislého administrátora a Drug Free Sport International pro odběry vzorků. Aktivní bojovníci UFC dál podléhají neohlášeným kontrolám po celý rok.
Největší změna po roce 2015 proto není vidět jen na postavách bojovníků. Testování se stalo součástí jejich každodenního profesionálního života a dopingový případ mohl během několika hodin zrušit hlavní zápas nebo na roky zastavit kariéru. To zůstalo součástí UFC i po odchodu USADA.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek