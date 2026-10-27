Tuningový sraz v Hradci Králové skončil téměř třemi desítkami pokut

Tuningový sraz v Hradci Králové skončil téměř třemi desítkami pokutPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
tuning-auto-zavod
Článek byl publikován 27.10.2026 09:49
Na státní svátek 28. října se cestující ve Zlíně a Otrokovicích mohou těšit na jízdu historickými vozy...
Pondělní ráno v Nechanicích na Hradecku přineslo dramatický zásah hasičů. Krátce po sedmé hodině vypukl v...
Na železničním koridoru u České Třebové na Orlickoústecku se v pondělí zastavil provoz. Příčinou bylo...
Měsíc po propuknutí epidemie salmonelózy v Masarykově základní škole v Újezdu nad Lesy se část rodičů...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
- Muž v Jihlavě vjel do zákazu, na rozkopané silnici upadl a zranil se
- Karviná láká stále více turistů. Zájem o komentované prohlídky se zdvojnásobil
- Okresní města hradeckého kraje svolala zastupitelstva, Trutnov čeká na soud
- Mimořádný triumf: Jablonecký sbor Iuventus, gaude! získal ve Španělsku dvě zlata