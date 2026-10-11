Servis výrazně překročil odhad a včas vás neupozornil. Na doplatek nemá právo

Podstatné překročení odhadu ceny opravy musí servis oznámit bez zbytečného odkladu a odůvodnit novou cenu. Když to včas neudělá, nemá právo na rozdíl. Rozhoduje ale také to, zda jste si mezitím objednali další práci.
Při předání auta nebo spotřebiče zazní odhad, při vyzvednutí přijde mnohem vyšší účet. Vysvětlení, že oprava byla složitější, ještě samo neřeší, zda servis smí navýšení požadovat. Důležité je, jak jste cenu sjednali a kdy vás o změně informoval.
Pravidlo se týká i placených oprav aut a domácích spotřebičů: občanský zákoník zahrnuje opravu a údržbu věci pod smlouvu o dílo. Ztráta nároku na neoznámený rozdíl přitom neznamená, že je celá oprava zdarma.
Vyšší odhad musí servis oznámit, jakmile potřebu zjistí
Podle
§ 2612 občanského zákoníku musí opravář bez zbytečného odkladu oznámit, že bude nutné cenu určenou odhadem podstatně překročit. Součástí oznámení má být odůvodnění a určení nové ceny. Vyšší pracnost sama o sobě neopravňuje servis zvýšit pevně sjednanou cenu. Ilustrační foto.
Rozhodný okamžik není až vystavení faktury. Povinnost se odvíjí od chvíle, kdy servis nutnost navýšení zjistil, případně ji zjistit měl a mohl. Pokud o ní věděl během opravy a zákazníkovi ji sdělí teprve při vyzvednutí, může už být pozdě. Při opožděném oznámení nemá právo na rozdíl v ceně.
Zákon nestanoví pevnou procentní hranici podstatného překročení.
Česká obchodní inspekce v průvodci opravami pracuje orientačně s navýšením o 10 až 20 procent. Nelze z toho udělat univerzální pravidlo, že každý servis smí bez upozornění přidat deset procent. Nepodstatné překročení odhadu se posuzuje jinak a záleží také na tom, co jste si smluvně dohodli. Pevná cena, odhad a další objednávka mají jiná pravidla
Odhad připouští určitou nejistotu ohledně výsledné ceny. Pevná cena znamená jiný závazek: běžné zvýšení nákladů nebo větší pracnost samy neopravňují servis žádat více. Toto rozlišení stanoví
§ 2620 občanského zákoníku. Zákon zná i výjimku pro zcela mimořádnou nepředvídatelnou okolnost, při níž může za stanovených podmínek rozhodnout o zvýšení ceny nebo zrušení smlouvy soud.
Dodatečně objednaná práce je zase změnou rozsahu zakázky. Pokud kromě původní opravy nově odsouhlasíte například další samostatný servisní úkon za dohodnutou cenu, může se celkový účet zvýšit o tuto položku. Samotný nápis „vícepráce“ na faktuře však ještě neukazuje, co jste skutečně objednali.
Jestliže se stejná původně objednaná oprava pouze ukázala dražší, je nutné řešit pravidla sjednané ceny. Zda jde o novou objednávku, nebo o zdražení původního díla, se nedá určit jen podle názvu položky.
Nechat balík propadnout v boxu nestačí. ČOI připomíná povinnost oznámit odstoupení Účet 5 200 korun může mít tři různá vysvětlení
Následující srovnání je model, nikoli skutečný spor nebo ceník servisu. Původní odhad je 4 000 Kč včetně všech dohodnutých položek a konečný účet 5 200 Kč. Rozdíl činí 1 200 Kč, tedy 30 procent původního odhadu. Pro první dvě varianty předpokládáme, že jde v konkrétní zakázce o podstatné překročení.
Stejná oprava, bez včasného oznámení: servis navýšil cenu původně objednané práce na 5 200 Kč a nutnost navýšení znal dříve, než ji sdělil. Nebyla sjednána změna ceny ani další objednávka. Podle § 2612 nemá právo na rozdíl 1 200 Kč. Stejná oprava, včas oznámená nová cena: servis bez zbytečného odkladu vysvětlil potřebu navýšení a oznámil 5 200 Kč. Zákazník s cenou souhlasil, nebo po doručení oznámení bez zbytečného odkladu neodstoupil. Pravidlo o ztrátě nároku za opožděné oznámení se zde neuplatní. Původní oprava a nová objednávka: původní práce zůstala za 4 000 Kč a zákazník navíc předem objednal jiný úkon za 1 200 Kč. Účet 5 200 Kč je součtem dvou dohodnutých položek. Samotné srovnání celkového účtu s původním odhadem neprokazuje jeho překročení.
Z tohoto rozlišení plyne praktický postup pro kontrolu faktury: nejprve oddělte cenu původního rozsahu od ceny skutečně doobjednaných úkonů. Teprve potom porovnejte původní práci s jejím odhadem a dohledávejte oznámení nové ceny. Jinak můžete za zdražení opravy považovat vlastní dodatečnou objednávku, nebo naopak přehlédnout navýšení schované pod označením vícepráce.
Do zakázkového listu patří rozsah i schvalování změn
U služby, která není poskytována na počkání, musí podnikatel spotřebiteli vydat písemné potvrzení o převzetí objednávky. Podle
§ 15 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele má obsahovat předmět služby, rozsah, jakost, cenu a termín plnění. Zakázkový list proto není jen lístek pro pozdější vyzvednutí věci. U opravy spotřebiče si nechte zapsat, zda cena zahrnuje práci i náhradní díly. Ilustrační foto.
Při předání si nechte srozumitelně zaznamenat zejména:
Věc a objednaný úkon: identifikaci auta či spotřebiče, popis závady a to, zda objednáváte jen diagnostiku, konkrétní opravu, nebo širší servis. Způsob určení ceny: zda je částka pevná, jde o odhad, nebo jste sjednali jiný postup. Má-li být cena omezena stropem, musí být tato dohoda zřetelná. Co cena zahrnuje: práci, náhradní díly, případný výjezd a DPH. U diagnostiky také její cenu a dohodu, zda se platí i tehdy, když opravu nakonec neobjednáte. Komunikaci o změnách: kam má servis poslat novou cenu a jak budete schvalovat práci mimo původní rozsah. SMS nebo e-mail pomohou uchovat obsah i čas zprávy. Termín a kopii objednávky: vezměte si potvrzení s sebou a uložte také případné pozdější změny.
Chcete-li, aby servis nad sjednaný limit nebo mimo původní rozsah pracoval až po vašem výslovném schválení, dohodněte tento postup předem a nechte jej zapsat. Je to konkrétní smluvní ujednání, které musí přijmout i servis; samotná vaše nezapsaná představa takovou dohodu nenahradí.
Na včasné oznámení vyšší ceny reagujte bez odkladu
Oznámení nové ceny zákazníkovi dává možnost od smlouvy odstoupit. § 2612 ale zároveň stanoví, že pokud bez zbytečného odkladu po doručení oznámení neodstoupí, má se za to, že se zvýšením souhlasí. Pouhé čekání na dokončení opravy proto může mít jiný výsledek, než zákazník zamýšlel.
Jestliže vyšší cenu nechcete přijmout a chcete využít toto právo, nespoléhejte jen na neurčité vyjádření nelibosti. Odstoupení oznamte jasně a uchovejte doklad o doručení. Zákon zde neurčuje univerzální počet dnů.
Ani při odstoupení nemusí být dosavadní práce bezplatná. Pokud má zákazník z částečného plnění prospěch, zákon ukládá zaplatit poměrnou část původně určené ceny. Konkrétní rozsah a přínos už provedené práce je proto další otázkou, kterou je třeba vyjasnit.
Při sporu si vyžádejte rozpis a časovou osu
Když se o doplatku dozvíte až u hotové věci, požádejte servis písemně o rozdělení původní a dodatečně objednané práce. U navýšení odhadu chtějte vědět, kdy zjistil potřebu vyšší ceny, jakou novou částku oznámil a kdy vám oznámení doručil. Přiložte kopii objednávky a navazující komunikace a konkrétně označte spornou položku.
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dokladů při reklamaci bez účtenky, důkaz o platbě může pomoci doložit obchodní vztah. Sám však nemusí vysvětlit celý obsah původní objednávky nebo následný souhlas s další prací.
Pokud přímé jednání se servisem nepomůže, může spotřebitel využít
mimosoudní řešení sporu u ČOI. Jeho cílem je dohoda; inspekce tímto postupem nenahrazuje soudní rozhodnutí a nemůže strany k dohodě donutit. Posouzení konkrétního nároku závisí na sjednaných podmínkách a doložené komunikaci.
Pro příští předání věci si proto připravte nejen číslo, ale i přesný rozsah zakázky. Záznam původní objednávky, oznámené změny a vaší reakce umožní později rozlišit, za co servis doplatek vlastně požaduje.