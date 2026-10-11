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Servis výrazně překročil odhad a včas vás neupozornil. Na doplatek nemá právo

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Podstatné překročení odhadu ceny opravy musí servis oznámit bez zbytečného odkladu a odůvodnit novou cenu. Když to včas neudělá, nemá právo na rozdíl. Rozhoduje ale také to, zda jste si mezitím objednali další práci.
Ruce v rukavicích s měřicím přístrojem u autobaterie v motorovém prostoru.

Ruce v rukavicích s měřicím přístrojem u autobaterie v motorovém prostoru.

Zdroj: Shixart1985 / Wikimedia / CC BY 2.0 / zmenšeno
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 11.10.2026 09:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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