Předčasný důchod se může prodražit kvůli několika dnům. Rozdíl může činit stovky korun měsíčně

Předčasný starobní důchod umožňuje ukončit pracovní kariéru až tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Dřívější odchod však znamená nižší penzi, přičemž rozhodující není pouze počet let, ale přesný počet zbývajících kalendářních dnů.
Podle pravidel platných v roce 2026 se procentní výměra důchodu snižuje o 1,5 procenta výpočtového základu za každých i započatých 90 dnů předčasnosti. Pokud tedy do řádného důchodu zbývá 540 dnů, započítá se šest úseků. Jestliže zbývá 541 dnů, počítá se už sedm úseků a krácení je vyšší. Právě tento rozdíl může zásadně ovlivnit výslednou částku.
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Osm dnů práce navíc může zvýšit důchod o 566 korun
Význam přesného termínu ukazuje modelový příklad člověka se 40 lety důchodového pojištění a výpočtovým základem 37 700 korun. Pokud mu do řádného důchodového věku zbývá 548 dnů, započítá se sedm devadesátidenních úseků. Jeho procentní výměra se proto sníží o 10,5 procenta výpočtového základu. Při parametrech roku 2026 tak předčasný důchod dosáhne 23 486 korun měsíčně.
Pokud ale tento člověk odchod odloží o pouhých osm dnů, zbývající doba se zkrátí na 540 dnů. Krácení následně klesne na devět procent a důchod vzroste na 24 052 korun měsíčně. Rozdíl činí 566 korun měsíčně, tedy 6 792 korun za dvanáct měsíců při nezměněné výši penze. Za deset let by takový rozdíl představoval téměř 68 tisíc korun, pokud bychom pro jednoduchost neuvažovali následné valorizace.
Nejde přitom o mimořádný příspěvek ani jednorázovou odměnu za delší práci. Vyšší částka vzniká tím, že se při výpočtu uplatní o jeden úsek krácení méně. Skutečný výsledek se může lišit podle individuálních výdělků, získané doby pojištění i dalších okolností. Rozhodující proto není automaticky odchod na začátku měsíce, ale termín, kdy počet zbývajících dnů klesne na příslušnou hranici.
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Při 45 letech pojištění platí mírnější krácení
Od ledna 2026 mají výhodnější podmínky lidé, kteří získali alespoň 45 let zákonem vymezené doby důchodového pojištění. Těm se předčasný důchod krátí pouze o 0,75 procenta výpočtového základu za každý započatý devadesátidenní úsek. Oproti běžné sazbě jde o poloviční krácení, které může znamenat znatelný rozdíl v měsíční penzi. Ani v tomto případě však nestačí pouze sečíst všechny roky uvedené v důchodové evidenci.
Pro zvýhodnění se totiž některé náhradní doby pojištění nezohledňují. Mezi uznávané doby naopak patří například zaměstnání, pojištěná samostatná výdělečná činnost nebo zákonem stanovená péče o dítě. Do potřebných 45 let se nezapočítává například evidence na úřadu práce, studium ani pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně. Člověk tak může mít dostatek let pro samotný nárok na předčasnou penzi, ale nikoliv pro výhodnější sazbu krácení.
Pro přiznání předčasného důchodu je totiž v roce 2026 obecně nutné získat alespoň 40 let důchodového pojištění. Samotná hranice 45 let pak představuje další, přísněji posuzovanou podmínku. Před podáním žádosti je proto vhodné nechat si ověřit nejen celkovou dobu pojištění, ale také její složení. Nesprávný předpoklad o započitatelných letech může ovlivnit očekávanou výši důchodu.
Předčasní důchodci mají omezené možnosti přivýdělku
Dřívější odchod do penze přináší také omezení výdělečné činnosti. Až do dosažení řádného důchodového věku nelze současně pobírat předčasný důchod a vykonávat zaměstnání, které zakládá účast na důchodovém pojištění. Určitý přivýdělek je však možný, například prostřednictvím dohody o provedení práce.
V roce 2026 nesmí měsíční příjem z takové dohody u jednoho zaměstnavatele dosáhnout 12 000 korun, pokud má být zachována výplata předčasné penze. Omezení se za stanovených podmínek týká také podnikání a dalších pracovních činností. Jakmile člověk dosáhne řádného důchodového věku, tato omezení souběhu práce a důchodu odpadají. Při plánování odchodu je důležité počítat také s tím, že předčasný důchod nelze přiznat zpětně před datem podání žádosti.
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Jakmile je jednou přiznán, nárok na řádný starobní důchod již následně nevzniká a původní krácení zůstává zachováno. Další nevýhodou je omezení valorizací, protože procentní výměra předčasné penze se do dosažení řádného důchodového věku při pravidelných valorizacích nezvyšuje.
Před podáním žádosti proto může být užitečné využít informativní důchodovou aplikaci na elektronickém portálu sociální správy, která pomůže prověřit evidované doby pojištění a orientační výši penze. Přesný dopad různých termínů odchodu je vhodné následně konzultovat s příslušnou správou sociálního zabezpečení. Posunutí žádosti o několik dnů totiž nemusí znamenat pouze pozdější začátek výplaty, ale také trvale vyšší měsíční důchod.
cssz.cz, mpsv.cz