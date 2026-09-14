Senioři by měli zpozornět: Žádné zvýšení penze se vás netýká, pokud obdržíte tento dopis, nereagujte

Podvodníci se znovu zaměřili na příjemce důchodů a snaží se využít téma, které seniory přirozeně zajímá. Česká správa sociálního zabezpečení upozornila na případy, kdy lidé dostávají elektronické zprávy týkající se údajného doplatku nebo zvýšení důchodu. Součástí může být dokument vytvořený tak, aby připomínal skutečnou písemnost úřadu.
Objevovat se na něm může logo ČSSZ, označení jejích pracovišť, informace o údajném přepočtu penze nebo konkrétní částka, kterou má příjemce dostat. Právě věrohodný vzhled může člověka přesvědčit, že jde o skutečnou komunikaci se státní institucí.
Samotnou zprávou ale útok nemusí skončit. Podle ČSSZ mohou podvodníci následně seniorovi zavolat a vydávat se za pracovníky správy sociálního zabezpečení. Pod záminkou dokončení výplaty doplatku nebo navýšení důchodu se jej potom snaží přimět k dalším krokům. Mohou požadovat přihlášení do internetového bankovnictví, navrhovat videohovor nebo člověka přesvědčovat, aby si do telefonu či počítače nainstaloval určitou aplikaci.
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ČSSZ kvůli důchodu přístup k bankovnímu účtu nechce
Právě v této chvíli by měl příjemce komunikaci okamžitě ukončit. Česká správa sociálního zabezpečení zdůrazňuje, že občany nikdy nevyzývá k přihlášení do internetového bankovnictví ani k provádění bankovních operací proto, aby jim mohl být vyplacen důchod nebo jeho doplatek.
Stejně tak po lidech nepožaduje PIN, autorizační kódy, hesla ani vzdálený přístup k telefonu nebo počítači. Přístup k bankovnímu účtu úředníci neřeší ani prostřednictvím telefonátu či videohovoru. Cílem podobného jednání je získat citlivé údaje nebo přímo přístup k účtu oběti.
Rizikem proto není pouze odpověď na podezřelý e mail. Nebezpečné může být také kliknutí na přiložený odkaz, nadiktování autorizačního kódu, potvrzení požadavku v bankovní aplikaci nebo instalace programu podle instrukcí člověka na telefonu. Pokud někdo telefonuje jménem ČSSZ a žádá některý z těchto kroků, úřad doporučuje hovor ukončit a nic nesdělovat.
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Informace o zvýšení důchodu si lze ověřit přímo u úřadu
Situaci může komplikovat skutečnost, že ČSSZ opravdu vydává oznámení související se zvyšováním důchodů. Od roku 2026 se navíc změnil způsob doručování valorizačních oznámení. Informace lze získat například prostřednictvím datové schránky, ePortálu ČSSZ nebo osobně na pracovišti správy sociálního zabezpečení.
O papírové oznámení zasílané poštou je možné požádat, přičemž pro část příjemců je jeho zasílání zpoplatněné. Samotná informace o zvýšení penze tedy nemusí být automaticky podezřelá. Rozhodující je především to, co po příjemci údajný pracovník úřadu následně požaduje. Člověk, který dostane nezvyklou zprávu o doplatku či zvýšení důchodu, by proto neměl používat telefonní číslo nebo odkaz uvedený přímo v podezřelé zprávě.
Pravost informace je bezpečnější ověřit samostatně prostřednictvím oficiálních kontaktů České správy sociálního zabezpečení nebo ePortálu ČSSZ. Pokud zpráva požaduje přístup k bankovnímu účtu, sdělení bezpečnostních údajů nebo instalaci programu do zařízení, podle varování úřadu na ni příjemce nemá reagovat.
TN.cz, cssz.cz, eportal.cssz.cz