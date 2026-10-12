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Pozor na hluk, může být i extrémní. Na Libavé budou střelby z tanků Leopard

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Dennívýzva
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Ode dneška se lidé v blízkosti vojenského výcvikového prostoru Libavá musí připravit na zvýšený hluk. Důvodem jsou plánované střelby z tanků Leopard. V minulosti byly výstřely občas slyšet i v Olomouci.
Pozor na hluk, může být i extrémní. Na Libavé budou střelby z tanků Leopard

Pozor na hluk, může být i extrémní. Na Libavé budou střelby z tanků Leopard

Zdroj: 73. tankový prapor
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.10.2026 04:23

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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