Ostravská nemocnice otevřela Kognitivní centrum pro pacienty s poruchami paměti

Městská nemocnice Ostrava otevřela Kognitivní centrum zaměřené na pacienty s poruchami paměti a neurodegenerativními onemocněními. Centrum funguje od začátku října a propojuje diagnostiku, léčbu, kognitivní trénink a podporu nejen pro samotné pacienty, ale i pro jejich rodiny a pečující.
Primář neurologie Lukáš Klečka poukázal na demografický kontext vzniku centra. „S prodlužujícím se věkem populace bude přibývat lidí, kteří potřebují odbornou pomoc kvůli poruchám paměti," a cílem je, aby pacienti našli veškerou potřebnou péči na jednom místě.
O pacienty budou pečovat dva lékaři a vyškolená sestra, tým bude spolupracovat s akreditovanými pracovišti klinické psychologie a logopedie. Sestra zajistí základní testování paměti a poznávacích funkcí jak v ambulanci, tak na dalších odděleních nemocnice. Centrum se přitom nezastaví u stanovení diagnózy, nabídne také pomoc s orientací v sociálním systému.
Zástupkyně primáře Katarína Pavlosková zdůraznila, že péče pokrývá celý proces od prvního vyšetření až po následnou léčbu. Zmínila také nové možnosti v terapii Alzheimerovy nemoci, kde je včasná a přesná diagnóza klíčová pro výběr pacientů vhodných k moderní léčbě.
K vyšetření se mohou objednat lidé, u nichž se nově objevují nebo zhoršují potíže s pamětí či dalšími poznávacími schopnostmi, které začínají ovlivňovat každodenní život. Varovným signálem může být opakované zapomínání nedávných událostí, obtíže s orientací, hledání slov nebo problémy se zvládáním dříve běžných činností. Důvodem k návštěvě centra může být i změna, které si všimnou rodinní příslušníci.
K objednání je nutné doporučení praktického lékaře, který předem zajistí základní interní vyšetření včetně laboratorních testů a EKG. Pacienti se mohou objednat telefonicky na čísle 596 914 617 v pondělí a pátek od 13 do 15 hodin, nebo e-mailem na kognice@mnof.cz. Centrum je v provozu každý pracovní den od 7 do 15.30 hodin.
Neurologie ostravské nemocnice se zároveň připravuje na zavedení léčby Alzheimerovy nemoci monoklonálními protilátkami, které cílí na patologické bílkoviny spojené s rozvojem onemocnění. Terapie je určena pouze přesně vymezené skupině pacientů, bude podávána infuzně po dobu 12 až 18 měsíců a vyžaduje pravidelné sledování včetně opakovaných kontrol magnetickou rezonancí. S biologickou léčbou má zdejší neurologie zkušenosti z péče o pacienty s bolestmi hlavy.
Kognitivní centrum navazuje na dlouholetou činnost ambulance pro poruchy paměti a doplňuje již fungující iktové centrum, Centrum pro diagnostiku a terapii bolestí hlavy a Centrum léčby spasticity.
Zdroj: Městská nemocnice Ostrava