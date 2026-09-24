Nové mapy zimy ukázaly nečekaný zlom. Jeden měsíc přinese něco abnormálního

Analýza zářijových dat sezónního modelu ECMWF, kterou zveřejnil meteorologický portál Severe Weather Europe, ukazuje pro velkou část zimy v Evropě spíše slabší sněhový signál. Situace se ale v jednotlivých měsících liší. Právě v únoru 2027 model naznačuje ve střední Evropě nárůst sněžení oproti dlouhodobému modelovému průměru. Autoři analýzy upozorňují, že podobné mapy neukazují přesné množství sněhu ani konkrétní dny, kdy bude sněžit. Zachycují především odchylku od běžných podmínek.
Únor se v mapách odlišuje
Zářijový výpočet je podle Severe Weather Europe pro střední části kontinentu z hlediska sněžení příznivější než předchozí výhledy. Zatímco v některých oblastech severní, severozápadní a jihozápadní Evropy model stále naznačuje podprůměrné množství sněhových srážek, ve střední Evropě se objevují oblasti s hodnotami nad dlouhodobým průměrem. Nejsilnější měsíční signál je nyní patrný právě pro únor. Z toho ale nelze vyvozovat, že bude celý měsíc mimořádně chladný nebo že bude sníh ležet ve všech nížinách.
Oficiální sezónní výhled evropské služby Copernicus Climate Change Service totiž zatím ukazuje poněkud odlišný celkový obrázek. Podle aktualizace z 10. září jsou pro evropskou zimu 2026/2027 pravděpodobnější nadprůměrné teploty prakticky nad celou pevninskou Evropou. Ve značné části kontinentu má být zároveň sezona srážkově bohatší, než je obvyklé. Teplejší zima a období s výraznějším sněžením se přitom vzájemně nevylučují – rozhodující je konkrétní rozložení tlakových útvarů a přísun chladného vzduchu v době srážek.
Do zimy promluví velmi silné El Niño
Jedním z hlavních faktorů letošní sezony bude El Niño. Americké centrum NOAA 10. září uvedlo, že tento jev dál zesiluje a pravděpodobnost velmi silné epizody během podzimu a zimy 2026/2027 přesahuje 90 procent. Pro období od října do prosince NOAA dokonce počítá se 75procentní pravděpodobností mimořádně silné epizody podle používaného relativního oceánského indexu. Samotná síla El Niña však neurčuje počasí v jednotlivých evropských zemích a NOAA výslovně upozorňuje, že typické dopady nejsou zaručené.
Na konkrétní podobu české zimy je proto na konci září stále příliš brzy. ECMWF vytváří sezónní předpovědi pomocí desítek různých běhů modelu a výsledky vyjadřují pravděpodobnost a odchylku od klimatického průměru, nikoli počasí pro konkrétní den. Výpočty se navíc každý měsíc aktualizují. Současná data tak připouštějí, že se závěr zimy může z hlediska sněhových srážek od prosince a ledna výrazně lišit, přesnější obrázek ale přinesou až další aktualizace během podzimu.
Zdroje: Severe Weather Europe, Copernicus Climate Change Service, ECMWF