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Nové mapy zimy ukázaly nečekaný zlom. Jeden měsíc přinese něco abnormálního

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První výhledy na zimu 2026/2027 počítají v Evropě spíše s mírnějšími teplotami. Nejnovější zářijová data ale ukazují zajímavou výjimku. Ve střední Evropě se během února objevuje výraznější signál pro sněžení. Nejde však o klasickou předpověď počasí ani jistotu, že Česko čeká mimořádně tuhá zima.
Nové mapy zimy ukázaly nečekaný zlom. Jeden měsíc přinese něco abnormálního

Nové mapy zimy ukázaly nečekaný zlom. Jeden měsíc přinese něco abnormálního

Zdroj: generováno
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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