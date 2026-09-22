Myší bobky i špinavá podlaha. Inspektoři zavřeli brněnskou BilluPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Myší bobky i špinavá podlaha. Inspektoři zavřeli brněnskou Billu
Téměř třicet psů a koček žilo v nevyhovujících hygienických podmínkách v domě v Rousínově na Vyškovsku....
Tragická událost dnes ráno zastavila provoz na železniční trati mezi Brnem a Břeclaví. U nádraží v Rajhradě...
Brňané si letos poprvé zatopí o něco dříve než loni. Teplárny Brno dnes zahajují topnou sezonu, radiátory...
Policisté pátrají po dvou vězních, kteří začátkem září utekli z nestřeženého pracoviště v Mlýnské ulici....
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →