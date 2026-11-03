Moderní rekuperace větrá podle potřeby a pomáhá udržovat příjemné prostředí

Ještě před několika lety bylo řízené větrání s rekuperací doménou pasivních domů a technických nadšenců. Dnes se s ním počítá u většiny novostaveb a stále častěji i při rekonstrukcích. Rostoucí důraz na energetickou úspornost budov a zdravé bydlení přitom proměňuje i samotné rekuperační jednotky. Jsou účinnější, tišší, lépe filtrují vzduch a čím dál častěji dokáží samy rozhodnout o svém provozu.
Novostavby i zrekonstruované domy mívají dobře zateplené obvodové konstrukce a vzduchotěsná okna. Dobré zateplení má bezesporu vliv na úspory energií, dřímá v něm ale i odvrácená strana. Starší stavby si část výměny vzduchu zajišťovaly samy – netěsnostmi kolem oken a dveří nebo ve střeše. V utěsněném domě tato přirozená výměna chybí a vše, co v interiéru vzniká, v něm také zůstává – vydýchaný oxid uhličitý, vlhkost z vaření a sprchování i látky uvolňované z nábytku nebo čisticích prostředků. Důsledkem bývá únava, bolest hlavy a horší soustředění, v delším horizontu pak plíseň v rozích místností nebo za skříněmi.
Větrání okny řeší problém jen napůl. Aby stačilo, muselo by probíhat pravidelně i v noci a v zimě by s ním pokaždé unikalo teplo, za které jsme zaplatili. „Utěsněný dům bez promyšleného větrání vede k hromadění vlhkosti a oxidu uhličitého. Okny se to dá dohánět jen nárazově a za cenu velkých tepelných ztrát. Řízené větrání naopak vyměňuje vzduch průběžně a teplo z odváděného vzduchu předává tomu čerstvému, čímž výrazně omezuje tepelné ztráty vzniklé z větrání,“ vysvětluje Tomáš Pospíšil, odborník na řízené větrání ze společnosti Saint-Gobain Energy Systems.
Od stálého provozu k větrání podle potřeby
Samotný princip řízeného větrání zůstává stále stejný. Znehodnocený teplý vzduch odváděný z interiéru a studený čerstvý vzduch přiváděný zvenčí se potkávají ve výměníku tepla. Důmyslná konstrukce výměníku zajišťuje, aby se odváděný vzduch nepomíchal s tím přiváděným, ale aby došlo k výměně tepla mezi nimi.
Výrazně se ale posunulo všechno okolo. Starší jednotky většinou běžely na pevně nastavený výkon nebo podle jednoduchého časového programu. Větraly tedy stejně, ať byl dům prázdný, nebo v něm byla na návštěvě celá rodina.
„Čidla a automatická regulace, kterými jsou moderní jednotky osazeny, pomáhají přizpůsobit intenzitu větrání skutečné potřebě domácnosti a omezit zbytečné energetické ztráty,“ popisuje Tomáš Pospíšil. Kromě oxidu uhličitého a vlhkosti umí nové jednotky navíc sledovat i takzvané těkavé organické látky (VOC), tedy plyny uvolňující se z nového nábytku, nátěrů nebo kosmetiky, které sami často ani necítíme.
Dřívější nadstandard je dnes základ
Kam se rekuperace posunula, ukazuje například nová prémiová řada centrálních rekuperačních jednotek FLUX+. Čidla oxidu uhličitého, vlhkosti a VOC u ní nejsou příplatkovým příslušenstvím, ale součástí základní výbavy. Účinnost zpětného získávání tepla dosahuje až 91 %, takže naprostá většina tepla, které by jinak odešlo s odváděným vzduchem ven, zůstává v domě. Technologie Constant Flow zase udržuje aktuálně požadovaný průtok vzduchu i při změnách tlaku, například vlivem zanášení filtrů. Na výměnu filtrů jednotka sama upozorní a osadit ji lze filtry s aktivním uhlím, které zachytí také pachy.
Samozřejmostí je ovládání přes mobilní aplikaci a možnost napojení na systém chytré domácnosti. „Ještě nedávno byly takové funkce vyhrazené nejdražším systémům. Dnes se z nich stává standard, protože bez čidel a automatické regulace nemůže rekuperace fungovat opravdu úsporně. Buď by větrala zbytečně, nebo by naopak nestíhala,“ říká odborník.
Tip: Lokální rekuperace jako řešení. Přináší čerstvý vzduch bez nutnosti rozvodů.
Užitečnost po celý rok
Rekuperace se obvykle spojuje právě se zpětným získáváním tepla v zimě. V létě, kdy je v noci venku chladněji než uvnitř, ale čerstvý vzduch teplem z interiéru ohřívat nechceme. K tomu slouží plně automatický a plynule regulovaný bypass, který v takové situaci vede vzduch mimo výměník. Speciální funkce pak v letních nocích dokáže sama přivádět chladnější venkovní vzduch a pomáhá snížit teplotu v domě. „Nejedná se ovšem o aktivní chlazení. Rekuperace interiér v noci příjemně provětrá a přichladí, v parných dnech ale klimatizaci nenahradí,“ upozorňuje Tomáš Pospíšil.
Při silných mrazech může ve výměníku zamrzat vlhkost, která kondenzuje z teplého odváděného vzduchu. Elektrický předehřev, který je rovněž součástí základní výbavy, proto přiváděný vzduch mírně ohřeje ještě před vstupem do výměníku. Vybrané modely lze při dodržení předepsaných instalačních podmínek umístit i do nevytápěných prostor.
Výbava na míru konkrétní domácnosti
Rekuperaci lze dnes doplnit o funkce, které řeší specifické potřeby. Typickým příkladem je suchý vzduch v zimě. Mrazivý venkovní vzduch obsahuje jen málo vodní páry, a když se v domě ohřeje, jeho relativní vlhkost výrazně klesne. Intenzivní větrání tak může interiér vysušovat. Entalpický výměník tento problém řeší membránou, která z odváděného vzduchu do přiváděného předává kromě tepla i část vlhkosti. „Pro řadu domácností je to v zimě znatelný rozdíl v komfortu. Vzduch zůstává čerstvý a zpětné zachytávání vlhkosti pomáhá v zimě omezit jeho vysušování,“ vysvětluje odborník. Tam, kde to nestačí, lze jednotku doplnit o aktivní zvlhčovač. Existuje i funkce, která umožňuje dům rozdělit na denní a noční zónu a větrat přes den intenzivněji obývací prostory, v noci naopak ložnice.
Menší, lehčí a snazší na instalaci
Velký posun nastal i v konstrukci rekuperačních jednotek. Zatímco starší jednotky byly rozměrné a těžké, dnešní modely mívají kompaktní rozměry a nízkou hmotnost. Nejmenší nástěnný model z řady FLUX+ například váží 21 kilogramů. „U rekonstrukcí často řešíme v první řadě to, kam jednotku vůbec umístit. Čím je menší a lehčí, tím víc možností máme. Vejde se do komory nebo pod strop a montáž je rychlejší,“ říká Tomáš Pospíšil. Jednotka je navíc připojená ke cloudu, takže montážní firma může řadu případných potíží odhalit a vyřešit na dálku, bez výjezdu technika.
Řízené větrání s rekuperací se tak posouvá od zařízení, které v domě větrá, k systému, který sám hlídá kvalitu vzduchu. I ta nejlepší jednotka ale funguje jen tak dobře, jak dobře je navržený celý systém včetně rozvodů, a proto se vyplatí řešit řízené větrání s odborníkem už ve fázi projektu.
Zdroje info: Autor, Tomáš Pospíšil
Náhledové foto a fotogalerie: Se svolením Saint-Gobain Energy Systems
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