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Moderní rekuperace větrá podle potřeby a pomáhá udržovat příjemné prostředí

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Ještě před několika lety bylo řízené větrání s rekuperací doménou pasivních domů a technických nadšenců. Dnes se s ním počítá u většiny novostaveb a stále častěji i při rekonstrukcích. Rostoucí důraz na energetickou úspornost budov a zdravé bydlení přitom proměňuje i samotné rekuperační jednotky. Jsou účinnější, tišší, lépe filtrují vzduch a čím dál častěji dokáží samy rozhodnout o svém provozu.
Rekuperace

Rekuperace

Zdroj: Saint-Gobain Energy Systems
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 03.11.2026 14:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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