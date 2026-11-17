U
jsem dlouho přešlapovala. Ne kvůli těstu, kynuté mi nevadí, spíš naopak. Brzdilo mě pletení. V pekárně jsou ty housek vyskládané tak přesně, že si člověk skoro řekne, že pletýnky bez praxe za pultem nemá smysl začínat. Pak přišlo jedno sobotní ráno, takové to pomalejší, a já si řekla, že to zkusím. Zadělala jsem těsto, první housku zamotala dost opatrně a trochu kostrbatě, ale z trouby nakonec šly ven zlaté kousky s křupavou kůrkou a měkkým vnitřkem. Hned napoprvé. Chvíli jsem kolem plechu jen chodila a kontrolovala, jestli se mi to nezdá.
Houska je podle Wikipedie tradiční české z pšeničné mouky, vody, droždí a soli a u nás se peče už opravdu dlouho. Nahoru se dává mák, kmín, lněné semínko nebo hrubozrnná sůl. Za mě je pečivo posyp skoro samostatná kapitola. Doma se na něm stejně nikdy úplně neshodneme: máma chce kmín, já beru a děti by nejraději nasypaly na jednu housku všechno, co najdou. Plech pak není jako z katalogu. Spíš taková mák domácí dohoda.
Můj tip: Než začnete tvarovat, těsto si zvažte. Každý dílek by měl mít přibližně stejnou hmotnost, nejlépe kolem 80 gramů. Housky pak kynou rovnoměrně a v troubě se upečou ve stejnou chvíli. Když jsem to kdysi nechala jen podle oka, menší kusy byly hotové dřív a některé zespodu ztmavly víc, než bych chtěla. Recept na domácí housky s mákem, kmínem a hrubozrnnou solí
Z uvedeného množství připravíte
8 poctivých housek. Pletení z jednoho pramene vypadá při čtení možná trochu podezřele, ale u druhé nebo třetí housky už člověk přestane tolik přemýšlet a ruce si to nějak přeberou samy. Celková délka přípravy: přibližně 2 hodiny Ingredience k přípravě
Těsto: 3 hrnky hladké pšeničné mouky (cca 360 g) 1 hrnek vlažného mléka půl kostičky čerstvého droždí (cca 21 g) 1 lžička cukru 1 lžička soli 3 lžíce oleje 1 žloutek (do těsta)
Na potření a posyp: 1 žloutek rozředěný lžící vody mák, kmín nebo hrubozrnná sůl podle chuti Postup přípravy křupavým housek z kynutého těsta
1. Do hrnku nalijte vlažné mléko. Ne teplé až moc, opravdu jen vlažné, protože droždí je na horko háklivé. Rozdrobte do něj
droždí, přisypte cukr a nechte zhruba 10 minut stát. Jakmile se nahoře objeví pěna a malé bublinky, je jasné, že se droždí probudilo.
2. Do větší mísy dejte
mouku, přidejte sůl, olej, žloutek a přilijte mléko s rozběhnutým droždím. Rukama nebo hnětacím hákem zpracujte hladké pružné těsto, které se nebude výrazně chytat prstů. Když lepí moc, přidejte lžíci mouky. Pokud působí tuze a neochotně, kápněte trochu mléka. Foto: Cooky.cz, Zlatavé housky s křupavou kůrkou a nadýchanou střídkou: Domácí pečení, které voní celým bytem
3. Mísu přikryjte čistou utěrkou a nechte těsto kynout na teplém místě
60 až 90 minut, dokud zhruba nezdvojnásobí objem. Mně se nejlépe osvědčila trouba vyhřátá na 30 stupňů. Žádný trik, jen klidné místo bez průvanu.
4. Vykynuté těsto přesuňte na pracovní plochu a rozdělte na 8 stejných dílů. Pokud můžete, vezměte si váhu, každý kousek by měl mít kolem 80 gramů. Z jednotlivých částí vyválejte prameny dlouhé asi 25 až 30 centimetrů.
5.
Pletení z jednoho pramene: pravý konec přeložte přibližně uprostřed tak, aby vzniklo očko. Levý konec protáhněte očkem a vraťte doleva. Kratší pravý konec potom zasuňte zespodu pod housku. Napsané to vypadá trochu jako návod k uzlu, u válu je to ale s těstem v ruce mnohem pochopitelnější. Hotové housky pokládejte na plech vyložený pečicím papírem.
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6. Housky znovu přikryjte a nechte
dokynout 20 až 30 minut. Mezitím zapněte troubu na 200 stupňů. Těsně před pečením potřete každou housku žloutkem rozmíchaným s vodou a posypte mákem, kmínem nebo hrubozrnnou solí.
7. Pečte
15 až 20 minut, dokud housky hezky nezezlátnou. Po vytažení je přesuňte na mřížku, aby se odspodu nezapařily a kůrka zůstala křupavá. Nejlepší jsou ještě vlažné, s máslem a plátkem salámu. Tipy redakce: Čerstvé droždí vs. instantní: Pokud doma nemáte čerstvé droždí, sáhněte po 7 gramech instantního. Nemusíte ho předem rozmíchávat v mléce, nasype se rovnou k mouce a dál pokračujete stejně. Vláčnost druhý den: Housky neobsahují moc tuku, takže druhý den obvykle rychleji tuhnou. Můžete přidat do těsta lžíci majonézy. Pečivo díky tomu vydrží měkčí i následující den a chuťově se výrazně nezmění. Pára v troubě: Pro lepší kůrku položte na dno trouby prázdný plech a hned po zavření dvířek do něj nalijte půl hrnku vody. Pára pomůže vytvořit tenkou křupavou kůrku, ne tvrdou nebo gumovou vrstvu. Zmrazení: Upečené housky můžete po vychladnutí bez problémů zamrazit. Dejte je do sáčku a uložte do mrazáku. Před podáváním je nechte povolit při pokojové teplotě, případně je na 5 minut vložte do trouby rozehřáté na 150 stupňů. Posyp: Mák a kmín jsou klasika, která funguje vždycky. Dobrá je ale i kombinace hrubozrnné soli a sezamu. Housky pak chutnají trochu jinak a mezi obyčejnějšími kousky na stole se snadno poznají.
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