Kolik si vydělá pekař, který začíná ve 3 ráno? Až to číslo uvidíte, spadne vám čelist

Kdo jde do práce v době, kdy z hospod odcházejí poslední štamgasti, musí mít přece slušně zaplaceno. Tak to aspoň vidí většina lidí, když si u pultu kupuje ještě teplý rohlík. Kdo se ale podívá do mzdových dat ministerstva práce za rok 2025, bude se divit, jak hluboko pod běžnou výplatou taková práce zůstává.
Tři hodiny ve tmě, které mění pravidla
Pekárny pracují hlavně v noci, protože obchody chtějí mít čerstvé pečivo v regálech hned po otevření. První dodávky proto vyjíždějí ještě za tmy a v mnoha pekárnách se peče celou noc.
Obchody chtějí mít čerstvé pečivo v regálech hned po otevření, proto pekař se směnou od tří ráno odpracuje první tři hodiny v noční době podle zákoníku práce. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
U pekaře, který nastupuje ve tři, hraje budík roli i podle zákona. Podle zákoníku práce trvá noční doba od 22 do 6 hodin, takže první tři hodiny jeho směny se počítají jako práce v noci. Když na takové směny chodí pravidelně, řadí ho zákon mezi zaměstnance pracující v noci.
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Z toho mu plynou určité jistoty. Zaměstnavatel mu musí zajistit vyšetření u pracovního lékaře a nesmí po něm chtít, aby si ho zaplatil sám. Zákon navíc hlídá, aby jeho směny nebyly příliš dlouhé.
Příplatek běží jen do šesti ráno
Za hodiny odpracované v noční době náleží pekaři vedle běžné mzdy příplatek, jehož spodní hranici stanoví § 116 zákoníku práce na 10 procent průměrného výdělku. Hodiny po šesté ranní už se do něj ovšem nepočítají.
V penězích to moc neznamená. Hodinový výdělek pekařů vycházel podle statistiky ISPV v roce 2025 těsně pod 200 Kč, takže zákonné minimum přidá za tři hodiny před šestou ranní ke každé směně jen kolem 60 Kč hrubého. Ve mzdě, o které je řeč níže, jsou takové příplatky už započítané.
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Desetiprocentní hranice přitom platí jen tehdy, když se pekárna s pekařem nedohodne jinak. Pracovní nebo kolektivní smlouva smí výši příplatku upravit, a podle výkladu ministerstva práce dokonce i pod zákonné minimum, pokud k tomu vede spravedlivý důvod.
Hluboko pod běžnou výplatou
Údaje pocházejí ze šetření ISPV ministerstva práce za rok 2025, novější výsledky zatím nevyšly. Pekař ve mzdové sféře, který stál přesně uprostřed mzdového žebříčku svých kolegů, bral hrubých 33 947 Kč měsíčně. Statistika do této částky počítá i prémie, příplatky a náhrady mzdy, například za dovolenou, takže zachycuje celou hrubou výplatu.
Medián mezd všech zaměstnanců mzdové sféry přitom ve stejném roce dosáhl 43 241 Kč. Typický pekař tak měsíčně dostal zhruba o 9 300 Kč méně než typický zaměstnanec pobírající mzdu, ačkoli jeho pracovní den začíná ve chvíli, kdy většina země tvrdě spí.
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Jedna celostátní částka ale všechno neřekne. Podle stejného šetření měla v roce 2025 nejhůř placená desetina pekařů méně než 22 000 Kč hrubého, zatímco nejlépe placená desetina si přišla na víc než 48 000 Kč.
Rozdíly ukazuje tabulka:
Skupina Ukazatel Hrubá měsíční mzda v roce 2025 Pekaři nejhůř placená desetina méně než 22 000 Kč Pekaři medián 33 947 Kč Pekaři nejlépe placená desetina víc než 48 000 Kč Všichni zaměstnanci mzdové sféry medián 43 241 Kč
Hodně záleží na tom, kde pekař pracuje a jak dlouho už řemeslo dělá. Malá rodinná pekárna v okresním městě tak může platit úplně jinak než velký výrobní závod, který zásobuje řetězce.
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K řemeslu většinou vede učňovská škola zakončená výučním listem v oboru pekař. Pekárny ale nové lidi dlouhodobě shánějí jen těžko. „Pokud se situace nezlepší, pekárny budou zavírat […],“ uvedl v roce 2023 pro CNN Prima NEWS Bohumil Hlavatý, výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů v ČR.
Kdo o práci v pekárně uvažuje, má proto při pohovoru dobrou vyjednávací pozici. Vyplatí se zajímat o základní mzdu i o to, kolik provoz přidá za hodiny před šestou ranní.
Zdroje: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262, https://ppropo.mpsv.cz/xix5mzdazanocnipraci, https://zpravy.kurzy.cz/856266-median-mzdy-dosahl-v-roce-2025-vyse-43-241-kc-prumerna-mzda-52-239-kc-mzdova-sfera-vysledky/, https://vysocina.rozhlas.cz/pekar-se-v-noci-nevyspi-musi-pracovat-aby-rano-byl-cerstvy-vonavy-chleba-8543996, https://cnn.iprima.cz/vetsi-problem-nez-drahe-energie-je-malo-zamestnancu-pekarny-mohou-zavirat-varoval-expert-415357, https://nsp.cz/jednotka-prace/pekar, https://www.platy.cz/platy/zemedelstvi-a-potravinarstvi/pekar, https://www.ispv.cz/archiv/CR_254_MZS.pdf, https://www.ispv.cz/archiv/CR_254_MZS_M8r.xlsx