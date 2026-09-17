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Jan Urban: Babiš v zajetí antisystémové síly. Dnes by už Vrbětice nepotrestal

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KOMENTÁŘ. Vztekající se premiér Babiš ve Sněmovně, na tiskových konferencích a v televizi nazývá dekorovaného plukovníka Armády České republiky Otakara Foltýna opakovaně „šílencem“ či „magorem“. Ten si dovolil mít vlastní, poněkud odbornější názor na potřebu strategické komunikace státu. A co hůř, Foltýn rozpohyboval sice malý, ale odborný aparát na Úřadu vlády, který se ostře vymezoval
profimedia-0880838605

profimedia-0880838605

Zdroj: Otakar Foltýn. Foto: TASR / Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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