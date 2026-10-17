Hartmann-Rico zavře závod v Chvalkovicích, práci ztratí přes 280 lidí

Výrobce zdravotnických pomůcek Hartmann-Rico se chystá uzavřít závod v Chvalkovicích na Náchodsku. Stane se tak ke konci listopadu 2027 a dotkne se to 280 zaměstnanců továrny a dalších osmi pracovníků chráněné dílny Sanicare. Přibližně polovinu zaměstnanců tvoří cizinci.
Důvodem uzavření je podle firmy tlak na snižování výrobních nákladů, který zesiluje zejména silná cenová konkurence výrobců ze zemí mimo Evropskou unii. Zákazníci ve zdravotnictví přitom stále více nakupují prostřednictvím dlouhodobých tendrů s pevně danými cenami, zatímco náklady na energie, suroviny, pracovní sílu i složitější dodavatelské řetězce dál rostou. „Po rozsáhlém vyhodnocení všech dostupných alternativ skupina dospěla k závěru, že současný výrobní model ve Chvalkovicích již nemůže poskytovat dlouhodobě udržitelný ekonomický základ," vysvětlil mluvčí firmy Martin Bořil.
Chvalkovická továrna má bohatou historii, jako textilka vznikla již v roce 1892. Zdravotnické zboží závod vyrábí od 50. let minulého století a po privatizaci v 90. letech se stal součástí Hartmann-Rico. V současnosti zde vznikají jednorázové chirurgické nástroje a takzvané medisety, tedy jednorázové sady pomůcek pro zákroky v ambulancích a nemocnicích.
Uzavření Chvalkovic není pro společnost ojedinělým krokem. Letos v březnu ze stejných důvodů skončila výroba v závodě v Havlíčkově Brodě, kde pracovalo asi 200 lidí. Firma hodlá konsolidovat a investicemi posílit hlavní závod ve Veverské Bítýšce na Brněnsku, který po uzavření Chvalkovic zůstane jedinou českou výrobní lokalitou firmy a zaměstnává přibližně 900 lidí.
Přibližně polovina produkce z Chvalkovic by se měla přesunout právě do Veverské Bítýšky, zbytek firma plánuje převést externím výrobním partnerům do Asie. O budoucím využití chvalkovického areálu zatím nebylo rozhodnuto.
Společnost bude řešit možný přesun části pracovníků do Veverské Bítýšky, přičemž podle Bořila by se to mělo týkat zejména zahraničních zaměstnanců. „Chápeme, že ne pro všechny skupiny bude vzhledem k vazbě na region taková možnost relevantní. Cílem je nalézt férová a odpovědná podpůrná opatření pro všechny dotčené," doplnil mluvčí.
Situace na trhu práce v regionu uzavření továrny nijak neusnadní. Na Náchodsku bylo ke konci září bez práce 3 445 lidí, podíl nezaměstnaných ve výši 4,8 procenta byl nejvyšší v celém Královéhradeckém kraji. Úřad práce v okrese evidoval 794 volných míst.
Samotná firma přitom loni vykázala rekordní tržby 6,63 miliardy korun, tedy o 350 milionů více než rok předtím. Zisk však meziročně klesl o 50 milionů korun na 131 milionů, což bylo nejméně za posledních pět let. Skupina Hartmann, do níž Hartmann-Rico patří, působí ve 36 zemích světa a zaměstnává zhruba 10 000 lidí.
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