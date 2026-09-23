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Deště doplnily vrchní vrstvu půdy, hlouběji a v řekách sucho přetrvává

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Měsíc vydatnějších dešťů stačil na to, aby se svrchní vrstva půdy do hloubky 40 centimetrů v Česku dostala přibližně na úroveň obvyklou pro začátek…
dest

dest

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