Češi mají špatně seřízená okna. Přitom stačí na podzim otočit tímto šroubem a ušetříte tisíce za topení

Češi mají špatně seřízená okna. Přitom stačí na podzim otočit tímto šroubem a ušetříte tisíce za topeníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Češi mají špatně seřízená okna. Přitom stačí otočit tímto šroubem a ušetříte tisíce za topeníZdroj: Zodpovime.cz
Článek byl poprvé publikován 08.10.2025 04:11
Poslední aktualizace: 26.10.2026 12:00
Zkušenost redakce
Pohled redakce: „Zimní režim“ plastových oken není kouzelný přepínač
Na kování moderních oken skutečně bývají excentrické uzavírací čepy, jejichž nastavením lze ovlivnit, jak silně se zavřené křídlo přitlačuje k těsnění. Odtud vznikla populární rada o přepnutí oken do „zimního režimu“.
Ve skutečnosti ale nejde o univerzální sezónní funkci, kterou by měl každý majitel dvakrát ročně automaticky přepnout. Excentr slouží především k přesnému seřízení přítlaku podle konkrétního kování, stavu těsnění a toho, jak okno doléhá.
Příliš malý přítlak může způsobit netěsnost. Ani opačný extrém ale není žádoucí: zbytečně silné přitlačení dlouhodobě namáhá těsnění a může zhoršovat chod mechanismu.
Pokud kolem okna táhne, má proto smysl nejprve zjistit příčinu. Někdy stačí správné seřízení kování, jindy je problém v opotřebovaném těsnění nebo samotné montáži okna. Otočení jednoho šroubu „na maximum“ není univerzálním řešením každého úniku tepla.
Zdroje:
- Roto – Window and Door Technology https://ftt.roto-frank.com/
- SIEGENIA – Window Hardware https://www.siegenia.com/en/products/window-systems/hardware
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