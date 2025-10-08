Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Češi mají špatně seřízená okna. Přitom stačí na podzim otočit tímto šroubem a ušetříte tisíce za topení

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Domácnosti velmi často řeší svůj rodinný rozpočet. Zkrátka existují příjmy, výdělky ze […]
Češi mají špatně seřízená okna. Přitom stačí otočit tímto šroubem a ušetříte tisíce za topení

Češi mají špatně seřízená okna. Přitom stačí otočit tímto šroubem a ušetříte tisíce za topení

Zdroj: Zodpovime.cz
Doba čtení 2 min

Článek byl poprvé publikován 08.10.2025 04:11

Poslední aktualizace: 26.10.2026 12:00

Reklama

Zkušenost redakce

Pohled redakce: „Zimní režim“ plastových oken není kouzelný přepínač

Na kování moderních oken skutečně bývají excentrické uzavírací čepy, jejichž nastavením lze ovlivnit, jak silně se zavřené křídlo přitlačuje k těsnění. Odtud vznikla populární rada o přepnutí oken do „zimního režimu“.

Ve skutečnosti ale nejde o univerzální sezónní funkci, kterou by měl každý majitel dvakrát ročně automaticky přepnout. Excentr slouží především k přesnému seřízení přítlaku podle konkrétního kování, stavu těsnění a toho, jak okno doléhá.

Příliš malý přítlak může způsobit netěsnost. Ani opačný extrém ale není žádoucí: zbytečně silné přitlačení dlouhodobě namáhá těsnění a může zhoršovat chod mechanismu.

Pokud kolem okna táhne, má proto smysl nejprve zjistit příčinu. Někdy stačí správné seřízení kování, jindy je problém v opotřebovaném těsnění nebo samotné montáži okna. Otočení jednoho šroubu „na maximum“ není univerzálním řešením každého úniku tepla.


Zdroje:

  1. Roto – Window and Door Technology https://ftt.roto-frank.com/
  2. SIEGENIA – Window Hardware https://www.siegenia.com/en/products/window-systems/hardware


Další články z Zodpovime.cz
Češi si začali ve velkém dávat do ložnice tuhle rostlinu. Čistí vzduch, pohlcuje vlhkost a zlepšuje kvalitu spánku
Češi si začali ve velkém dávat do ložnice tuhle rostlinu. Čistí vzduch, pohlcuje vlhkost a zlepšuje kvalitu spánku
Češi si do domů instalují tuhle podzimní dekoraci. Přitom zvyšuje vlhkost stěn a podporuje plísně
Češi si do domů instalují tuhle podzimní dekoraci. Přitom zvyšuje vlhkost stěn a podporuje plísně

Se začátkem zimy a topné sezóny spousta Čechů začíná řešit kvalitu vzduchu, […]

Tento kámen by většina Čechů na poli překročila. Znalci ho přitom cení i na 122 000 Kč za gram
Tento kámen by většina Čechů na poli překročila. Znalci ho přitom cení i na 122 000 Kč za gram

Astronomové z Astronomického ústavu AV ČR dostávají každý rok kolem sedmdesáti žádostí […]

Upozornění: V neděli 7 hodin nezaplatíte kartou na internetu. Známá banka vypne i infolinku
Upozornění: V neděli 7 hodin nezaplatíte kartou na internetu. Známá banka vypne i infolinku

Noc ze soboty na neděli bude letos o hodinu delší, protože se […]

Tohle přihlášení do datovky má od ledna 2027 skončit. Češi si ho přitom platí sami
Tohle přihlášení do datovky má od ledna 2027 skončit. Češi si ho přitom platí sami

Čipová karta nebo USB klíčenka s certifikátem dlouho platila za nejbezpečnější vstupenku […]

Tento článek byl publikován ze zdrojů Zodpovime.cz

Zodpovime.cz funguje jako magazín plný rad a tipů, které usnadňují každodenní život. Obsah je rozdělený do různých oblastí – od zdraví, životního stylu a domácnosti až po peníze, vztahy nebo techniku. Články jsou psané srozumitelně a jednoduše, takže dokážou poradit jak s drobnými každodenními...

Všechny články tohoto autora →
Zodpovime.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.