Technik prozradil Čechům: pokud se vám rychle vybíjí telefon, udělejte tuhle jednoduchou věc a telefon vydrží o několik hodin déle

Rychlé vybíjení telefonu je jedna z největších frustrací dnešní doby. Přitom většina lidí stále hledá záchranu tam, kde není, například v „zázračných“ aplikacích, agresivních čističích, nebo dokonce v neustálém přepínání režimů. Zatímco většina tipů baterii prodlužuje jen minimálně, tohle doporučení dokáže podle testů a zkušeností uživatelů přidat i několik hodin provozu. A překvapivě ho máte v telefonu už dávno. Stačí změnit jeden jediný parametr
Základní princip je jednoduchý:
displej patří k největším „žroutům“ energie. Automatické přizpůsobení jasu však reaguje často až příliš citlivě, zbytečně vám zvyšuje jas i v situacích, kdy to není potřeba. Doporučujeme tedy automatickou regulaci vypnout a jas nastavit ručně zhruba na 30–40 %. Tahle jediná úprava dokáže u moderních telefonů prodloužit výdrž o 2 až 4 hodiny, zejména pokud trávíte hodně času v interiéru. Foto: Freepik.com Úsporný režim Úsporný režim je užitečný, ale omezuje výkon a zpomaluje aplikace. Snížení jasu je mnohem efektivnější, nezasahuje do rychlosti telefonu, nijak neomezuje funkce, a přitom dramaticky snižuje spotřebu. Jde tedy o trik, který nezasahuje do komfortu používání, ale přitom přináší okamžitý efekt. Kromě toho lze výdrž ještě více prodloužit kombinací se dvěma snadnými kroky:
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Jedním z největších žroutů baterie, který uživatelé často přehlížejí, je
sdílený mobilní hotspot. Když telefon funguje jako Wi‑Fi router pro jiné zařízení, neustále přenáší data a udržuje aktivní připojení, což vede k výraznému zatížení baterie. I když se displej vypne a úsporný režim je aktivní, hotspot dokáže vybít telefon mnohem rychleji než běžné používání. Proto odborníci doporučují hotspot používat jen tehdy, když je opravdu potřeba, a po skončení sdílení jej vždy vypnout.
Někdy nemusíme hledat složitá řešení tam, kde stačí jeden rychlý posun prstu po obrazovce. Vypnutí automatického jasu je snadný, okamžitě účinný a zdarma dostupný způsob, jak telefonu dodat několik hodin života navíc. Pokud vás trápí rychlé vybíjení, tohle by měl být první krok, který vyzkoušíte.
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