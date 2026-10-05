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Červený Kostelec má novou odběrovou místnost, výsledky přijdou ještě týž den

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Obyvatelé Červeného Kostelce si nově nemusejí jezdit pro laboratorní odběry do Náchoda. Oblastní nemocnice Náchod otevřela odběrovou místnost přímo ve městě, a to v…
krev-odber-injekce

krev-odber-injekce

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 05.10.2026 09:30

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