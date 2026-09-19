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Čepo naznačil, jak to chodí s výplatami v Oktagonu

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Vlasto Čepo při debatě o smlouvách v Oktagonu použil jako příklad odměnu 50 tisíc eur (přibližně 1,22 milionu korun) za zápas a růst o 15 % po výhře. Neřekl však, že přesně tolik dostával on.
Čepo naznačil, jak to chodí s výplatami v Oktagonu

Čepo naznačil, jak to chodí s výplatami v Oktagonu

Zdroj: Oktagon
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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