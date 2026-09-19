Čepo naznačil, jak to chodí s výplatami v OktagonuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Čepo naznačil, jak to chodí s výplatami v Oktagonu
Spojení Tadeáše Růžičky s Radkem Roušalem láká hlavně kvůli postojářským pravidlům Stand & Bang. Ondřej...
Ilia Topuria se po těžké porážce s Justinem Gaethjem vrací k tréninku v Miami. Jeho kondiční trenér Jesús...
Ještě před prvním OKTAGONem držely domácí scénu GCF, Hell Cage, Heroes Gate a desítky menších akcí. V...
Losene Keita po zářijovém knokautu Muhammada Naimova dostává výrazně těžší úkol. Na UFC 333 v Abú Zabí má...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →