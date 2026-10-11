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Benda půjde v Clashi proti pěti mužům. Jeden z nich má bilanci 2-28

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Karlos Benda už zná všechny soupeře pro netradiční zápas na CLASH 17. Mezi pěti vyzyvateli je také Jan Lysák s profesionální bilancí 2-28. Jeho záznam v databázi Tapology obsahuje nezvyklé upozornění na sportovní úroveň některých zápasů.
Benda půjde v Clashi proti pěti mužům. Jeden z nich má bilanci 2-28

Benda půjde v Clashi proti pěti mužům. Jeden z nich má bilanci 2-28

Zdroj: Clash
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 09:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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