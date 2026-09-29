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Kvůli říjnovému přepočtu superdávky novou žádost nepotřebujete. Doklady ale ano

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Příjemce superdávky čeká v říjnu první pravidelné přehodnocení nároku podle příjmů a nákladů na bydlení za červenec, srpen a září 2026. Stávající klienti nemusí podávat další žádost. Úřadu práce však musí dodat údaje, které nemá k dispozici automaticky. Do nového výpočtu se zároveň promítnou pravidla účinná od 1. října, včetně nových normativů bydlení a zvýšení životního minima.
Kvůli říjnovému přepočtu superdávky novou žádost nepotřebujete.

Kvůli říjnovému přepočtu superdávky novou žádost nepotřebujete.

Zdroj: depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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