Kvůli říjnovému přepočtu superdávky novou žádost nepotřebujete. Doklady ale ano

Říjnové přehodnocení se týká mimo jiné lidí, kteří před zavedením superdávky pobírali některou z nahrazených dávek a o novou dávku požádali v přechodném období. Pro jejich další posouzení je rozhodným obdobím červenec až září 2026. Nová žádost se nepodává, protože jde o pokračování už přiznané dávky.
Potřebné údaje je ale nutné dodat v rámci pravidelného tříměsíčního přehodnocení. Zákon stanoví, že příjemce nebo jiný člen domácnosti musí potřebné údaje doložit nejpozději do konce prvního měsíce následujícího po skončení rozhodného období, tedy v tomto případě do konce října.
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Jaké doklady si připravit?
Základem jsou údaje o příjmech domácnosti a o skutečně uhrazených nákladech na bydlení za červenec, srpen a září. Podle konkrétní situace tak mohou být potřeba například doklady o zaplacení nájemného a služeb, případně doklady související s energiemi.
U příjmů je nutné řešit především ty, které stát nedokáže získat z jiných evidencí. Typicky může jít například o některé příjmy ze zahraničí, výživné nebo jiné příjmy, které nejsou automaticky dostupné. Dokument lze při elektronickém podání nahrát do Klientské zóny Jenda jako sken nebo fotografii. Pokud se od posledního posouzení změnila další rozhodná skutečnost, například složení domácnosti, musí být oznámena také.
Co si Úřad práce zjistí sám?
Neznamená to, že každý příjemce musí znovu shánět potvrzení ke všemu. Zákon počítá s automatickým získáváním části údajů. Úřad práce může získat informace o příjmu ze zaměstnání od zaměstnavatele a k dispozici má také údaje o dávkách vyplácených samotným Úřadem práce nebo Českou správou sociálního zabezpečení, například o důchodech či nemocenských dávkách.
U energií lze některé údaje získat přímo od dodavatelů. V Jendovi se proto vyplatí postupovat podle konkrétních úkolů, které systém zobrazí – klient doplňuje především to, co úřad nedokáže ověřit sám.
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Přepočet nebude vycházet jen z novějších příjmů a výdajů domácnosti. Od 1. října 2026 se mění také některé parametry samotné superdávky. Normativní nájemné se nově stanovuje podle jednotlivých okresů namísto dosavadních širších kategorií obcí.
Rozšiřuje se rovněž skupina zranitelných osob: za zranitelného se nově považuje také osamělý rodič pečující o dítě mladší 15 let, zatímco dosud byla hranice sedm let. Současně se zvyšuje životní minimum jednotlivce z 4 860 na 5 500 korun. Výsledná částka proto může být u jednotlivých domácností vyšší, nižší nebo se nemusí změnit vůbec; rozhodující zůstávají konkrétní příjmy, náklady na bydlení, složení domácnosti a další podmínky nároku.
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Co se stane, když údaje nedoložíte?
Dokládání není jen administrativní formalita. Pokud příjemce nebo jiný člen domácnosti nesplní povinnost dodat požadované příjmy a náklady na bydlení ve stanovené lhůtě, může Úřad práce výplatu dávky zastavit.
Pokud potřebné údaje nejsou doplněny ani do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po skončení předchozího rozhodného období, zákon počítá se zánikem nároku na dávku. Příjemci, kteří používají Jendu, proto mají v říjnu zkontrolovat vytvořené úkoly a doplnit požadované dokumenty; kvůli samotnému přepočtu však novou žádost o superdávku podávat nemusí.
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