V Česku se vysoké školy znovu zaplňují už od roku 2019. Tehdy na veřejných a soukromých školách studovalo 288 587 lidí. Do konce roku 2025 jich v českých statistikách přibylo bezmála 42 tisíc a jen za poslední rok vzrostl počet studentů o pět procent. Tak rychlý meziroční vzestup statistici od začátku této vlny ještě nezaznamenali. Na rekord z roku 2010, kdy studentů bylo skoro 396 tisíc, to pořád nestačilo. Dnešní generace mladých lidí se ale od té tehdejší liší i svou velikostí.
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Ze sta mladých lidí studoval každý pátý
Statistici proto vedle celkového počtu studujících sledovali i to, kolik obyvatel ve věku od 20 do 29 let v Česku na vysokou školu skutečně chodí. V roce 2025 to bylo 20,2 procenta lidí tohoto věku s trvalým pobytem v tuzemsku, o něco víc než při předchozím vrcholu v roce 2011. Rozdíl byl i mezi jednotlivými okresy. Z mladých lidí s bydlištěm v okrese Praha-západ studovalo třicet procent, na Tachovsku jen necelých jedenáct. Tato čísla ukazují, jak běžnou součástí života mladých lidí studium je. O tom, pro jakou práci budou mít po škole potřebné znalosti, rozhoduje také vývoj samotných profesí.
Firmy předpovídají rychlý růst míst pro vývojáře a výrazný přírůstek i v péči
Ve výhledu do roku 2030 počítají zaměstnavatelé s tím, že některých pozic přibude a jiné zaniknou. Procentně nejrychlejší růst očekávají mimo jiné u odborníků na velká data, vývojářů softwaru a aplikací nebo specialistů na umělou inteligenci a strojové učení. Jiný obrázek přineslo srovnání podle toho, kolik lidí pracuje v příslušných profesích už dnes. Odhad počtu nových míst proto kombinuje odpovědi firem s údaji o tom, kolik lidí v jednotlivých profesích pracuje. Mezi obory, v nichž má v celosvětovém měřítku přibýt hodně míst, se tak dostalo i ošetřovatelství, sociální práce či osobní péče. Jedním z důvodů, proč mají být potřeba další lidé právě zde, je stárnutí obyvatelstva. Výhled přitom popisuje světový trh práce a neurčuje, kolik míst bude mít k dispozici absolvent konkrétní české školy.
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Analytické myšlení potřebují firmy už dnes
Proměna může zasáhnout i člověka, jehož profese bude mít ve firemním seznamu pořád stejný název. V roce 2025 oslovení zaměstnavatelé odhadovali, že do konce desetiletí se změní 39 procent klíčových dovedností jejich pracovníků. Dva roky předtím očekávali ještě výraznější obměnu, přibližně 44 procent. Mezi znalostmi, jejichž význam má nejrychleji růst, jsou práce s umělou inteligencí a velkými daty, zabezpečení sítí a schopnost orientovat se v technologiích. Analytické myšlení přitom sedm z deseti oslovených firem označilo za zásadní už nyní. Podle jejich odpovědí má dál růst také význam tvořivosti, schopnosti přizpůsobit se a ochoty učit se během pracovního života. Pro dnešní studenty by to znamenalo, že i když po škole najdou místo ve vystudovaném oboru, budou se v něm některé věci učit znovu.
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