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Vzácný papoušek překvapil chovatele. Rodiče se o mládě starají vzorně

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Dennívýzva
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V Zoo Praha vyrůstá historicky první mládě loríčka oranžovoprsého. Tohoto choulostivého papouška se zde podařilo rozmnožit poprvé v rámci českých zoo. Raritou je nejen samotný odchov druhu, kterého v Evropě chovají jen tři další instituce, ale také příkladná péče zatím nezkušeného rodičovského páru.
Mládě loríčka oranžovoprsého je evropskou raritou. Jeho pohlaví je patrné pouhým okem díky objevující se oranžové náprsence, která je doménou samců.

Mládě loríčka oranžovoprsého je evropskou raritou. Jeho pohlaví je patrné pouhým okem díky objevující se oranžové náprsence, která je doménou samců.

Zdroj: Zoo Praha
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.10.2026 07:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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